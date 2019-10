Sánchez avisa de que el 155 se puede aplicar con un Gobierno en funciones

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido este martes de que el artículo 155 de la Constitución se puede aplicar en Cataluña con un Gobierno en funciones y ha recalcado que si el autogobierno se sitúa "fuera de la legalidad" es obligación del Gobierno de España restituirlo.

"Espero no llegar a ese extremo, no tiene que llover sobre mojado", ha señalado, no obstante, Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser en esta jornada en la que se cumple el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

Sánchez ha recalcado que si "en las próximas semanas o meses" el Ejecutivo tiene que actuar en Cataluña lo hará con "firmeza, unidad de acción y proporcionalidad", y ha asegurado que si se ve obligado a aplicar el 155 se guiará por esos principios y hablará con los principales partidos antes de tomar una decisión.

En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha pedido al independentismo que "no juegue con fuego" y ha insistido en reclamar que se condenen los actos e "indicios" de violencia, en alusión a las detenciones de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que, según la Fiscalía, iban a cometer actos violentos con motivo del aniversario del 1-O.

"Condenar cualquier indicio de violencia venga de donde venga, incluidos los elementos radicales del independentismo", ha manifestado Sánchez, quien ha asegurado que en el Gobierno estarán "muy atentos" y van a "garantizar la seguridad".



Requerimiento a la Mesa del Parlament

Por otra parte, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno enviará un "requerimiento" a la Mesa del Parlament por estar promoviendo un tipo de resoluciones políticas que profundizan en la "fractura" de la sociedad catalana.

Así lo ha avanzado en relación con las resoluciones aprobadas la semana pasada por la mayoría independentista del Parlament que piden la salida de Cataluña de la Guardia Civil, una respuesta institucional contra la sentencia del 1-O y un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos.

Este requerimiento a la Mesa del Parlament, del que no ha dado más detalles, se unirá a la impugnación de las resoluciones que el Gobierno llevará ante el Tribunal Constitucional.

Sánchez ha pedido a los independentistas que dejen de jugar con fuego porque en el momento en que se sitúen fuera de la legalidad su Gobierno no dudará en adoptar "medidas extraordinarias".

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha afirmado que hoy por hoy confía plenamente en los Mossos d'Esquadra, tras la petición que le traslada el PP de aplicar la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña.