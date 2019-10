Una diputada de Vox por Baleares abandona el partido entre graves acusaciones

La diputada de Vox por Baleares Malena Contestí ha presentado la dimisión de todos sus cargos, se da de baja del partido y renuncia a encabezar la lista al Congreso por esta formación en las islas. En una durísima carta, Contestí acusa al partido de "homofobia, extremismo antisistema, proselitismo totalitarios", de "criminalizar a la mujer que aborta" y de "manipular la realidad". Por todo ello Contestí asegura que se marcha a su casa decepcionada con la formación. Este renuncia de Contestí abre la puerta al general Fulgencio Coll a ser el candidato del partido de extrema derecha a las Cortes, como querían en el partido en Baleares.

"Yo no vine a la política para esto. He sentido profunda vergüenza viéndome relacionada con un oportunista independentista como Salvini. O viendo como se utilizan obviedades como que los derechos de todos ya están protegidos en la Constitución, con el objetivo de que derechos adquiridos como el matrimonio homosexual se conviertan en el derecho a hacer mientras yo no lo vea, en una vuelta al armario Y viendo como una foto con la bandera del movimiento gay es motivo de expulsión del partido", escribe Contestí en su misiva de despedida.

Asimismo, la abogada ya ex diputada de Vox denuncia "múltiples escándalos de irregularidades, que no solo se tapan, sino que se protegen, la exclusión y el insulto constante a los demás partidos, demagogia, homofobia y extremismos varios". Malena Contestí apunta que su ilusión inicial al formar parte de la coalición Actúa-Vox que lidera en Baleares Jorge Campos, se ha "tornado en una profunda decepción derivada de la imposición de un dogmatismo que golpea como un yunque en todos aquellos ideales que parecieron hacer a Vox un partido necesario".

Otro pasaje durísimo que denuncia Malena Contestí es que el que hace referencia al discurso de la inmigración. En este sentido apunta: "Veo también cómo se manipula la realidad vinculando el terrorismo con la inmigración, con el único fin de atacar a todas aquellas organizaciones que no participan de ese proselitismo confesional internacional al que Vox pertenece". Acto seguido añade que en Vox "se criminaliza a la mujer que pasa por el trauma de abortar, sin atender a sus circunstancias y apuntando a la posibilidad de estatalizar a los niños".

Hay que recordar que Contestí, al destaparse algunas presuntas irregularidades en el partido en Baleares, ya decidió desvincularse del mismo y únicamente tenía relación con Madrid. Mantuvo un duro enfrentamiento con el líder de Vox en Baleares, Jorge Campos por esta circunstancia. Por ello, desde Balears no querían que Contestí repitiera de candidata y apostaban por el general Fulgencio Coll.