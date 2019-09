Puente, sobre la foto de Rivera e Iglesias: "Son dos farsantes y hay que denunciarlos"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha defendido este miércoles de las numerosas críticas recibidas tras publicar en su cuenta de Twitter una foto en la que aparecen los líderes de Podemos y Ciudadanos, Pablo Iglesias y Albert Rivera, manteniendo una conversación privada en la cafetería del Congreso. Así, ha respondido que son dos "farsantes", a los que hay que "denunciar".



"Esta gente que habla de una manera tan gruesa de sus adversarios políticos y que luego estén 'dándose el pico' en una cafetería, como ciudadano, me escandaliza", ha argumentado el dirigente socialista. "Esto me lleva a la conclusión de que son dos farsantes y a los farsantes hay que denunciarlos y es lo que pretendía hacer con esta fotografía", ha añadido en una entrevista en Onda Cero.





Les va a ir bien a estos dos. pic.twitter.com/eDhl84TeJv — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 17, 2019

"Iglesias, destructivo para la izquierda"

De esta forma, Puente ha afeado que son Iglesias y Rivera, con su actitud, los que demuestran que "algo debe haber oculto" en esa conversación en el Congreso, porque si no, "no se irritarían tanto".Por otro lado, ha contestado con suspicacia a las críticas que han recibido por parte de ambas formaciones, y se ha preguntado "dónde ha quedado la transparencia" que reivindicaban estos partidos., y de hecho, su queja fue respalda por numerosos diputados de todos los partidos, incluyendo formaciones tan dispares como ERC, PP "Debe de haber quedado donde quedaron los círculos de Podemos" ha continuado criticando el alcalde vallisoletano, para acabar añadiendo que "ya el único círculo que le queda a Podemos es el del jacuzzi de la vivienda de Iglesias".El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE ha proseguido su crítica hacia Podemos y la figura de Pablo Iglesias , acusándolo de tenercon la posibilidad de un gobierno de izquierdas en España."Han perdido ayuntamientos como Madrid, Zaragoza, Santiago, A Coruña, etc. Al final de todo, a ellos les va mal pero son los ciudadanos los que están perdiendo la oportunidad de tener gobiernos progresistas en muchos sitios", ha criticado.Por último, reconoce que entiende que la foto "escueza" cuando "de repente te pillan en paz y armonía con el adversario" y ha responsabilizado, en parte, a Iglesias de que España se quede "sin la posibilidad de un Gobierno".