Albert Rivera carga contra Nart y De la Torre

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha recriminado al eurodiputado Javier Nart que mantenga su escaño en el Parlamento Europeo pese a haberse dado de baja del partido: "Me gustaría que los que se hubieran marchado de Cs no se quedaran el esfuerzo, ni el trabajo, ni el escaño, ni los recursos de Cs, que son de Cs".

En declaraciones a los medios este viernes, ha expresado su respeto por la decisión de Nart y del exportavoz de Hacienda del partido Francisco de la Torre de darse de baja de Cs: "La discrepancia es legítima", y ha defendido que las decisiones que ha tomado la dirección del partido le han llevado a incrementar de 32 a 57 sus escaños en el Congreso.

Asimismo, ha reprochado a De la Torre que dijera que Rivera no había contactado con él tras la muerte de su padre, ya que cree que ha utilizado "la muerte de su padre para atacar a excompañeros y al proyecto político de Cs". "No vale todo en política. Por tanto, uno puede discrepar, irse por intereses personales, lo respeto. Pero uno no puede jugar con informaciones falsas para dañar la imagen de excompañeros y de un proyecto político", ha sostenido. Rivera ha asegurado que sí envió el pésame a De la Torre y que el partido envió una corona de flores al entierro.