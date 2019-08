Carman Calvo no entiende la decisión del Open Arms de no desembarcar en España

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha recordado a los responsable del Open Arms que el Gobierno español ha ofrecido todas las soluciones a su alcance para facilitar el desembarco de los ocupantes de la embarcación.

Para Carmen Calvo "no es fácil entender que estos migrantes que están una situación muy difícil y tienen garantizada una travesía a puertos que están preparados para ellos" no acepten la oferta de España. "Hemos ofrecido el puerto más cercano, no podemos llevar nuestros puertos a Italia", ha insistido Calvo en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha preguntado "qué le queda" al Gobierno español.

Según la vicepresidenta del Gobierno, el buque con bandera española tuvo también oportunidad de poder atracar en Malta, algo que tampoco aceptó. "Esa solución estaba ahí y estuvimos trabajando todo el tiempo porque el gobierno de Malta siempre dijo que no se quedaba con los migrantes, sino que se hiciera el reparto en el que participaba Francia, Alemania, Rumanía, Luxemburgo, y España". Sin embargo, según Calvo, el Open Arms decidió ir a Italia "con el pronunciamiento judicial de que le dejaban entrar en aguas italianas, pero no aclaraba si podía desembarcar, que es a lo que se ha acogido Salvini".