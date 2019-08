Luz verde a la investidura de Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid tras aceptar Ciudadanos las exigencias de Vox

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha aceptado este jueves la propuesta final de Vox para apoyar la investidura como presidenta regional de la popular Isabel Díaz Ayuso, que queda desbloqueada a falta del sí definitivo del PP al texto de Vox.

En una rueda de prensa en Parlamento regional, Aguado ha declarado que las propuestas de Vox "no son incompatibles" con el acuerdo de Gobierno de coalición que ya han firmado Ciudadanos y PP, una postura que ya le ha transmitido tanto a Ayuso como a la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio.

"Estoy convencido de que esto nos va a llevar a que haya una investidura en los próximos días", ha señalado Aguado, que ha dado luz verde a las propuestas de Vox "a pesar de las diferencias evidentes entre ese partido y Ciudadanos".

Aguado ha apuntado que será ahora el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad (Cs), quien tendrá que "tomar nota" de los avances para llamar a consultas a los representantes de los grupos parlamentarios y después proponer una fecha para el pleno de investidura.

Los votos de los doce diputados de Vox son imprescindibles para que la candidatura de Ayuso prospere, dado que la suma de 56 escaños que acumulan el PP (30) y Ciudadanos (26) es insuficiente.

El portavoz ha querido pedir "perdón" a los madrileños por los más de 60 días que han pasado desde las elecciones -67, concretamente-, aunque cree que "ha merecido la pena la espera", y ha agradecido tanto a Ayuso como a Monasterio su "voluntad y predisposición" para desbloquear la investidura.

Ciudadanos acepta las condiciones de Vox. Vídeo: ATLAS

"Frente a las políticas de bloqueo de Sánchez y de Iglesias, frente a esa España bloqueada, en la Comunidad de Madrid va a haber Gobierno, un Gobierno de centro liberal que se va a poner en marcha en los próximos días", ha celebrado.

Por otro lado, Aguado ha evitado precisar si su valoración de la propuesta de Vox como "compatible" con su programa de Gobierno implica que se ejecutarán todas las medidas que pretende impulsar Monasterio.

"Insisto en que no es incompatible (...) entra dentro de un planteamiento que vamos a poner en marcha", ha comentado.

Respecto a su propuesta inicial, Vox renuncia al cierre de entidades públicas "de carácter ideológico", a la aprobación del 'Pin Parental' para evitar el "adoctrinamiento en ideología de género", a la derogación de artículos de las leyes LGTBI, a la supresión de "ayudas a los inmigrantes ilegales" y a "potenciar" el "cobro efectivo" del gasto sanitario de turistas y extranjeros en situación irregular.

Sí sigue reclamando auditar las subvenciones concedidas en la última legislatura o que la consejería de Asuntos Sociales y Familia sea también de "Natalidad".

También que se "revise y modernice la política de creación de centros" de acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) y se asegure "que ningún extranjero ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad".

A su vez, Monasterio matiza su petición de que las fuerzas de seguridad tengan "acceso directo" a la información de la administración regional sobre extranjeros en situación irregular, que ahora somete expresamente al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.



Ayuso quiere la investidura "lo antes posible"

Mientras, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que el documento presentado por Vox para desbloquear su investidura es perfectamente asumible, por lo que espera que el pleno en el que se convierta en presidenta de la región llegue "lo antes posible".

En rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, la previsiblemente futura presidenta de la Comunidad ha apuntado que las propuestas del escrito presentado por la líder de Vox, Rocío Monasterio, se "unirán" en el programa de Gobierno a las 155 medidas ya pactadas con su socio, Ignacio Aguado (Cs), que ha aceptado verbalmente el documento de Vox.

"Hemos culminado por fin con éxito estos meses de negociaciones", ha aseverado Ayuso, que ha dado las gracias tanto a Aguado como a Monasterio por haber conseguido "solventar" los "escollos lógicos que hay en toda negociación".

Respecto a ese proceso de negociación, la candidata popular ha admitido que ha sido "difícil" por las diferencias entre los partidos y que ha tenido días "mejores" y "peores", aunque asegura que había "muchas cuestiones en común" entre los tres y eso ha facilitado el acuerdo.

"Hemos dado un ejemplo de entendimiento", ha afirmado la candidata, que considera haber cumplido con lo que le exigía su electorado, que era "que no gobernara la izquierda".

Ayuso ha afirmado que, después de "dos meses esperando", prefiere que el pleno de investidura se produzca "cuanto antes".

"Lo más importante ahora es pensar en los ciudadanos y formar gobierno cuanto antes. Será la primera vez que haya un gobierno de coalición en Madrid con el apoyo externo de otro partido", ha recordado.

Sobre el documento de Vox, Ayuso ha aseverado que es "asumible" no sólo por los tres partidos que lo han aceptado, sino "por cualquier ciudadano", dado que no incluye cuestiones "excesivas", y no considera que vaya a "derechizar ni radicalizar nada".