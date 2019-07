El PP no hablará con el PSOE si sale adelante el "pacto de la vergüenza" en Navarra

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado este domingo que los populares no negociarán nada con Pedro Sánchez en las próximas semanas si el PSOE mantiene "el pacto de la vergüenza" en Navarra y la socialista María Chivite es presidenta de esta comunidad con la abstención de Bildu.

En declaraciones a los medios tras la entrega de premios del 37 Trofeo San Lorenzo en Madrid, Levy ha asegurado que el PP "no irá a ninguna parte" con un PSOE capaz de pactar con Bildu y ha subrayado que no reconoce en Pedro Sánchez el "PSOE histórico que ha ido de la mano del PP para construir la democracia y el Estado constitucional".

Ayer, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, avanzaba que el presidente en funciones llamaría en los próximos días a PP, Cs y Unidas Podemos para "explorar otras vías" de cara a recabar su apoyo y desbloquear una investidura en septiembre.

En sus declaraciones, Levy ha lamentado que Sánchez "arrase" con el constitucionalismo y la convivencia y le ha recordado que "de estos pactos territoriales depende el futuro de España". "El PSOE en estos momentos y con estos acuerdos no tiene nada que ver con el PP para el futuro de España", ha insistido la responsable de Estudios del PP. "No vale todo en política para que Sánchez sea presidente del Gobierno", ha subrayado la responsable popular. "Y no vale que un partido que se dice constitucionalista vaya de la mano con aquellos que han volado los cimientos de la Constitución", ha apostillado.

Levy ha incidido en que el pacto "ignominioso" de Sánchez en Navarra "pone el final de una trayectoria democrática" y ha recordado que ese acuerdo sitúa a Bildu como socio preferente de los socialistas navarros. "Sánchez puede intentar ser presidente pero no destruir España. Está claro que más Sánchez es menos España", ha añadido.

También ha reprochado a Sánchez "que se coja vacaciones en agosto" después del "desaguisado" que ha dejado esta semana en la sesión de investidura, "descalificando a miembros de Podemos y ahora intentándonos colar por detrás el pacto del partido con Bildu".