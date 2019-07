Oriol Junqueras afirma que ERC no bloqueará la investidura pese al "ninguneo" de Pedro Sánchez

ERC no bloqueará la investidura.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha garantizado en una carta desde la cárcel que aunque el PSOE les ha "ninguneado" y les trata como "un adversario a batir", no bloquearán una eventual investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos ni favorecerán un Gobierno "bendecido por el IBEX".

En la carta, difundida por ERC, Junqueras se refiere a la fallida investidura del líder del PSOE, al no fructificar esta semana su acuerdo de Gobierno de coalición con Podemos, y asegura que aunque los socialistas les quieren "arrinconar" y les han "ninguneado" y "provocado", porque les quieren "enfadados, irritados y aislados", y los republicanos seguirán con la "mano tendida, pase lo que pase".

"Me siento muy orgulloso de la madurez y responsabilidad que hemos exhibido republicanos catalanes y vascos. No era fácil, nos empujaban a votar con la derecha extrema. Y no hemos caído en la trampa", señala Junqueras, en prisión preventiva en la cárcel barcelonesa de Lledoners a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo tras el juicio por rebelión a la cúpula del procés.

Junqueras admite que en la actual coyuntura política no se puede esperar un Gobierno "valiente, dispuesto a afrontar un diálogo político razonable", por lo que ERC se centra en "gestionar el escenario menos adverso", con la premisa de ser "irreductibles" en contra de la constitución de un ejecutivo de "derecha extrema".

"Este PSOE no evidencia, ni remotamente, la valentía imprescindible para iniciar un diálogo verdadero entre iguales", lamenta Junqueras, que recrimina al partido de Sánchez que "con sus gestos y decisiones" ha demostrado que tiene a ERC como un "adversario a batir".

Junqueras indica que las actuales circunstancias "no son fáciles para nadie" y vaticina que en Madrid únicamente hay dos escenarios posibles: un Gobierno de PSOE y Podemos o un Gobierno de PSOE en solitario con la abstención de Ciudadanos.

"No será el republicanismo catalán quien favorecerá un Gobierno bendecido por un IBEX que ha dejado muy claro, por activa y por pasiva, que su escenario es un pacto del PSOE con la derecha", afirma Junqueras, que promete que ERC "no regalará excusas" para impedir un diálogo "claro y sincero" ni bloquearán el diálogo "ante los ojos de Europa".

"No nos equivoquemos: el PSOE no desea que Pedro Sánchez sea investido con los votos de Podemos y con la abstención de los republicanos catalanes y vascos. En ningún caso este escenario ha sido su prioridad, ni remotamente", sostiene el líder de ERC, que afea a los socialistas que pongan en riesgo las actuales mayorías en el Congreso, que impiden un Gobierno de la "derecha extrema", especulando con ir de nuevo a elecciones.

En este sentido, Junqueras lamenta que el PSOE haya "implorado" la abstención de PP y Ciudadanos para evitar el "voto determinante" de los republicanos catalanes, con el objetivo de "invalidar la representación electoral del independentismo" y convertir su posición política en "intrascendente".

"Somos conscientes de que se debe seguir sumando, seduciendo al conjunto de nuestro país, porque sólo una sólida mayoría democrática podrá vencer esta poderosa alianza conservadora, que se opone y se opondrá a cualquier cambio y a la voluntad de la ciudadanía de decidir su futuro en libertad", agrega Junqueras, que se muestra dispuesto a favorecer escenarios de "distensión" para "cohesionar" a la sociedad frente a los que apuestan por "muros de hormigón".

"Ni la represión, ni la involución de derechos y libertades, ni la cárcel (por larga que sea) harán que perdamos el norte. Nos conjuramos a que más pronto que tarde se dibujará una sonrisa inmensa en los ojos de toda la buena gente de este país, porque viviremos en un país de todos y para todos, que yo quiero República, catalana", concluye.