Podemos lanza una contraoferta y el PSOE la rechaza: "Es más de lo mismo"

El PSOE ha rechazado la última contraoferta lanzada este mismo jueves por Unidas Podemos para apoyar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, que considera "más de lo mismo".

Según fuentes socialistas, el PSOE reitera su última propuesta de ayer, en la que ofrecía una vicepresidencia y tres ministerios, en los que no estaba incluido Trabajo, como ahora reclama Podemos.

"Recordamos que no hay carteras de primera ni de segunda. Todas contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos y forman parte del Consejo de ministros de España", ha añadido las fuentes.



Una vicepresidencia y tres ministerios

Unidas Podemos ha hecho una nueva propuesta para desbloquear las negociaciones de la investidura en la que pide una vicepresidencia y tres ministerios y mantiene la reclamación de asumir la cartera de Trabajo.

En esta propuesta, el partido de Pablo Iglesias reclama así el Ministerio de Trabajo "con competencias para subir el salario mínimo interprofesional y derogar la reforma laboral".

También pide una vicepresidencia de derechos sociales e igualdad, un Ministerio de Sanidad y Consumo y una cartera ministerial de Ciencia y Universidades

Horas antes la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha acusado a Unidas Podemos de haber exigido "literalmente el Gobierno" y pretender que al PSOE no le quedara "apenas nada" y ha asegurado que el partido morado no ha querido negociar porque no se ha movido de su petición inicial.

En una entrevista en la cadena Ser, Calvo ha recalcado que las competencias que pretendía Podemos suponían "todos los ingresos, más de la mitad del gasto" y las políticas clave de cualquier proyecto de la izquierda y ha insistido en que eso demuestra que han pretendido negociar una posición que no se corresponde a los resultados electorales del partido de Iglesias.

Ha recalcado que mientras los socialistas se han movido en varias ocasiones a lo largo de la negociación, el secretario de Acción política de Unidas Podemos, Pablo Echenique seguía ayer a las siete de la tarde defendiendo el mismo documento que pusieron sobre la mesa el sábado.

El documento de Podemos difundido por el PSOE:

Un texto en el que, ha lamentado, exigían competencias para poder "trufar todo el Consejo de Ministros" y tener "un Gobierno en paralelo".

Aquella situación, ha continuado, desembocó en una conversación entre el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien volvió a reclamar al presidente en funciones "ministerios nucleares", y eso es algo que el PSOE no podía aceptar.

Calvo ha negado por otro lado que en la negociación, el Gobierno negara el Ministerio de Trabajo a Unidas Podemos poniendo como excusa que la CEOE no quiere al partido de Iglesias en esa cartera.