Iglesias pide que Podemos no sea "un mero decorado" en el Gobierno

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este lunes a Pedro Sánchez de que su grupo no puede aceptar ser un "mero decorado" en el Gobierno de coalición que ambas formaciones negocian y del que depende el 'sí' de sus 42 diputados a la investidura del candidato socialista.

"Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado porque no lo podemos aceptar", ha exigido Pablo Iglesias desde la tribuna del Congreso al PSOE, a quien ha pedido "respeto" y ha avisado de que los ciudadanos no les perdonarían un adelanto electoral.

Unidas Podemos negocia con el PSOE la formación de un gobierno de coalición desde que el viernes Pablo Iglesias anunció que estaba dispuesto a dar un paso al lado y no ser ministro si a cambio los socialistas cedían competencias proporcionales a los votos obtenidos en las elecciones generales del 28 de abril.

El líder de Unidas Podemos ha asegurado que los españoles no entenderían que "un exceso de autoconfianza y de arrogancia" hiciera perder la oportunidad de tener en España un gobierno de izquierdas.

"Le voy a ser muy claro, sin florituras", ha asegurado el líder de Podemos, que ha dicho que quiere una coalición con el PSOE para que "de una vez haya justicia fiscal", para aproximar España a la Unión Europea, para limitar la precariedad, que haya salarios dignos y para que por fin haya una transición ecológica.



"Bajar la factura de la luz"



También ha apostado Pablo Iglesias por que ese gobierno de coalición asegure la bajada de la factura de la luz, intervenga el mercado del alquiler o construya escuelas públicas gratuitas para los niños entre los 0 y los 3 años o que haya una ley de igualdad LGTBI.

"Necesitamos competencias y responsabilidades de Gobierno", ha pedido Pablo Iglesias, que ha recordado que hace un año favoreció que fuese presidente en la moción de censura y le apoyó "a cambio de nada" pero ha defendido su legitimidad para tratar de construir un gobierno más estable.

"El problema cuando pide la abstención al PP y a Cs es que hay mucha gente que piensa que no desea un Gobierno de izquierdas, sino ser presidente a toda costa, y no le importa de dónde vienen las abstenciones", ha reprochado Pablo Iglesias, que considera que los socialistas solo han planteado "excusas" para no alcanzar un acuerdo.

Tras señalar que una de esas excusas fue su posición sobre Cataluña, ha reprochado al jefe del Ejecutivo en funciones que en su discurso haya hablado de la situación en Venezuela y no del conflicto en esa comunidad autónoma.



Asens insta a Sánchez "ser valiente" con Cataluña



Por su parte, el portavoz de En Comú en el Congreso, Jaume Asens, ha instado a Sánchez, a "ser valiente" para cerrar un acuerdo con Podemos y conformar un Ejecutivo que escuche a Cataluña.

Asens, en su intervención en el debate de investidura, ha defendido el acuerdo con Podemos para demostrar que es posible pactar pese a las diferencias y ha elogiado a Pablo Iglesias por su gesto de renuncia a formar parte del Gobierno para facilitar que el pacto sea posible.

Ha instado a Sánchez a no eludir sus responsabilidades y se ha dirigido a él para preguntarle a qué tiene miedo ante la posibilidad de un acuerdo.

"Sí se puede, sea valiente, y depende de usted que se pueda", ha añadido antes de instarle a dejar de poner excusas.

Una de ellas ha dicho que es Cataluña, asunto sobre el que ha recordado que no ha hablado Sánchez en su discurso.

Pero le ha advertido de que sin los votos de Cataluña, no sería presidente del Gobierno, sino que lo seria "el trío de Colón", en referencia a PP, Ciudadanos y Vox.



Garzón, a Sánchez: "No se deje llevar por la tentación de elecciones"



Mientras tanto, el coordinador federal de IU Alberto Garzón, ha reprochado a Sánchez sus "decepcionantes llamamientos" al PP y a Ciudadanos para favorecer su investidura con una abstención, mientras que ha alabado a Pablo Iglesias por estar "a la altura" a la hora de facilitar un acuerdo de gobierno.

Garzón, durante su intervención en la sesión de investidura, ha considerado un "error" la decisión de Sánchez de "vetar" al secretario general de Unidas Podemos de un posible "gobierno progresista" que inicie un "camino distinto al que describe la derecha reaccionaria".

En este sentido, ha mostrado su desconcierto por el hecho de que el presidente en funciones haya apelado en gran medida a que el PP y Ciudadanos se abstuviese en la votación de este jueves, teniendo en cuenta que él mismo "se fue de este Congreso para no dar su abstención" a Mariano Rajoy, en 2016.

"No se entiende lo que ha hecho aquí", ha señalado. Y ha añadido: "Le pido que no se deje llevar por la tentación que alguien le sugiere para repetir elecciones y volver a tirar los dados", ha dicho Garzón.

Además, ha hecho hincapié en que para trabajar en las medidas progresistas señaladas por Sánchez en su discurso se necesitan "alianzas", algo que opina que al candidato "se le ha olvidado" por su actitud hacia Unidas Podemos.



Díaz: "Podemose hacer historia en coalición"



Por su parte, la diputada de Galicia en Común, Yolanda Díaz, ha confiado "firmemente" en la esperanza de cambio en el país y ha recalcado que "estamos en condiciones de hacer historia... en coalición" y le ha pedido a Sánchez que cumpla con el "anhelos" de lo que desea la sociedad.

"Señor candidato, vayamos, nos están esperando. Caminemos con esperanza. La gente sí cree que sí se puede", le ha urgido la diputada gallega que ha puntualizado que "a veces la historia se condensa en horas o en pequeños momentos y en esto estamos".

Díaz ha pedido al presidente en funciones estar a la altura de las circunstancias y sacar adelante un Gobierno de coalición valiente y progresista, porque "se lo debemos a la gente que tanto en el pasado como en el presente han luchado por llegar hasta aquí".

En este sentido se ha referido a las primeras mujeres que pidieron el voto femenino o a las grandes movilizaciones del 15M o del 8 de marzo, "día en que las mujeres dieron una lección al mundo".