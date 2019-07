ERC condiciona su abstención a un pacto previo entre PSOE y Podemos

La ejecutiva de ERC ha aplazado este viernes la decisión sobre el sentido del voto de sus diputados en el Congreso con respecto a la investidura de Pedro Sánchez hasta conocer si hay un pacto entre PSOE y Unidas Podemos (UP).



En unas declaraciones hechas después de la reunión de la ejecutiva, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que su partido deja abierta la posibilidad de "no obstaculizar" la investidura de Sánchez pero considera que no puede posicionarse sin saber si el candidato tiene suficientes apoyos para gobernar.



En el supuesto de que PSOE y UP alcancen un acuerdo, Rufián ha indicado que "por nosotros no será" que no pueda haber un gobierno de izquierdas en España, y ha recordado, en este sentido, el compromiso electoral de ERC de "no bloqueo" y de hacer política en el Congreso de los Diputados.



Según Rufián, "ha habido una reunión de la ejecutiva interesante que ha reflejado la variedad de opiniones que hay en la sociedad catalana", y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad "para que las fuerzas supuestamente de izquierdas del Estado hagan política, para que hagan aquello por lo que se les paga y se les votó".





Hacemos un nuevo llamamiento a la responsabilidad y a la cordura.



Hagan el favor de no levantarse de la mesa e intentarlo hasta el último minuto con la imagen de la gente q les votó en la cabeza y no con el sillón q ansían o con las fobias personales q tengan en el estómago. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 19, 2019

"Una irresponsabilidad histórica"

Ha recordado que tanto el PSOE como Podemos "hicieron el 28A un llamamiento a votar para frenar al fascismo" y que se mostraban partidarios de "" a la situación de Cataluña , mientras que ERC y PNV ganaron en sus respectivos territorios "con un discurso similar, diciendo que hay que hacer política".Para, un escenario de no acuerdo entre PSOE y Podemos equivale a decir que "centenares de miles de votos se están tirando a la basura, lo que es una irresponsabilidad histórica, porque no se le puede transmitir a la gente que ha votado mal"."Tampoco se debe dar una segunda oportunidad a los hijos de Aznar y Don Pelayo, es decir, ade llegar a la Moncloa, esto es cometer una grave irresponsabilidad histórica", ha advertido."Nosotros que venimos de un país en el que se alcanzan coaliciones y pactos tremendamente complicados -ha apuntado- les pedimos que hagan el favor de hacer política, tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias , y que ni un ministerio,".Rufián ha indicado que ERC ganó las elecciones en Cataluña "con un discurso conciliador, de hacer política, pacificador, de retornar a la política un conflicto que es político y de sacar las togas de la política", por lo que se siente obligado "a pedirles que se llamen, que se sienten en una mesa y".Según este mismo portavoz, "quien crea que la gente va a distinguir entre siglas o banderas se equivoca, va a pagar el pato toda la izquierda".Ha rechazado decir cuál podría ser el sentido del voto de los quince diputados de ERC si finalmente Sánchez llega a la investidura, ya que "no podemos posicionarnos sobre un gobierno o un pacto que no existe".También ha puntualizado que el llamamiento a la responsabilidad no sólo va por elsino también por Podemos: "Porque ahora mismo no sabemos qué Podemos tenemos delante, el que durante la campaña defendía el derecho de autodeterminación de Cataluña o el que se descuelga de lo que decía semanas atrás"."Quiero recordar -ha añadido- que Podemos le ha dado la alcaldía de Sabadell (Barcelona) al PSC de Manuel Bustos, una alcaldía que tenían ERC y la CUP, y quiero recordar lo ocurrido en Barcelona, donde los comunes aceptaron los votos de un señor (Manuel Valls) que deportó a 10.000 personas en Francia".