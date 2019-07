El PSOE afirma que no pedirá nada a ERC en su reunión porque tampoco ofrecerá nada

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado este martes que su partido no pedirá esta tarde nada a ERC "porque no le vamos a ofrecer nada" y ha subrayado que se trata de un diálogo entre fuerzas parlamentarias "pero no porque exista, como algunos pretenden, un pacto oculto" con los republicanos.

En una entrevista en Antena 3, Narbona, que se ha referido así al encuentro de esta tarde en el Congreso entre la número dos de los socialistas, Adriana Lastra, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hecho un llamamiento a PP y Cs para que se abstengan "por sentido de Estado".

Narbona ha apelado a la responsabilidad de "quienes se llaman constitucionalistas" (en referencia al PP y Cs) para que pueda haber un gobierno "cuando salga la sentencia del procés".

La presidenta del PSOE ha insistido en la necesidad de que "la próxima semana haya un Gobierno en España", no sólo por las consecuencias económicas si no también por cómo perciben los ciudadanos las instituciones democráticas.

Narbona ha valorado el "trabajo de aproximación a cada fuerza política" realizado por Pedro Sánchez y ha considerado que la próxima semana "cada uno se retratará en el debate de investidura".