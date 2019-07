El incendio de Beneixama calcina 830 hectáreas y obliga a desalojar a 80 personas

Unas ochenta personas han tenido que ser desalojadas de varias casas de campo en la zona afectada por el incendio forestal que asola Beneixama (Alicante) y que por el momento ha calcinado 830 hectáreas. Los medios terrestres continúan trabajando en la zona y los aéreos se volverán a incorporar a las labores de extinción a primera hora de la mañana. El Ayuntamiento de Banyeres a puesto a disposición de los efectivos de la UME el polideportivo municipal para que pernocten allí.



El fuego se ha declarado sobre las 14.30 horas y afecta a una superficie de pinada de difícil acceso conocida como la Solana, por lo que los efectivos se centran en controlar el perímetro y evitar que las llamas se propaguen a los árboles y cultivos cercanos.



Las causas no se han determinado, por lo que se abrirá una investigación para comprobar el origen. El desalojo es "la primera decisión que se ha adoptado", como ha explicado la consellera de Interior, Gabriela Bravo, tras la reunión del dispositivo de emergencias y un encuentro con los alcaldes de poblaciones afectadas para ofrecerles la posibilidad de facilitar albergues para que los vecinos pasen la noche.



También se ha cortado la carretera CV-657 en el punto kilométrico 12 del término municipal de Beneixama a consecuencia del fuego, han informado fuentes de la Guardia Civil.



El Ayuntamiento de Banyeres de Mariola ha pedido a los propietarios de las edificaciones situadas entre la Central Eléctrica de Beneixama y la Venta el Borrego que desalojen las casetas y no intenten acceder a la zona.



El 112 ha actualizado a las 18.30 horas el número de efectivos que trabajan en la zona: 7 unidades de bomberos forestales de la Generalitat y 7 autobombas de Valencia y Alicante; 7 autobombas de los bomberos de las diputaciones de Valencia y Alicante; 22 bomberos voluntarios; 64 militares y 26 vehículos de la UME y 8 brigadas de Divalterra.



En cuanto a los medios aéreos, en el barranco trabajan aviones de la Generalitat, del Ministerio un Foca y un Kamov de Guadalajara y Zaragoza.









Fulgencio: "Los desalojos no son un capricho"

Por su perte, el Ministerio ha enviado, dosy observación de Mutxamel y unade la base de Prado de Esquiladores en Cuenca que trabaja conEnaire, el gestor de la navegación aérea en España, ha señalado en su cuenta de Twitter que la columna de humo que genera el incendio de Beneixamay algunos aviones se desvían para evitarla, aunque no está tendiendo repercusión en las operaciones.El Centro de Coordinación de Emergencias ha declarado la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales que "puede afectar gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal,. El 112 de la Generalitat también ha informado de que se han recibido hasta las 17.00 horas 177 llamadas telefónicas relacionadas con el incendio.Sobre las 19 horas se ha celebrado una reunión de los trabajos de extinción con la asistencia de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y elentre otros responsables, en la que se ha insistido en que no se obstaculice la zona a los vehículos de extinción y se dejen los accesos libres.Tras la reunión de coordinación de los responsables de emergencias, la consellera de Interior ha indicado a los periodistas que los efectivos se han concentrado durante la tarde en la zona de masa forestal -principalmente pinar y carrasca- para evitar la propagación de las llamas en las horas de temperaturas más acusadas., ha subrayado, para destacar el trabajo de coordinación de los diferentes cuerpos y el apoyo de otras comunidades autónomas y garantizar el seguimiento de la evolución del fuego "minuto a minuto". "Se va a poner todo el empeño y trabajo necesario para frenar este incendio lo antes posible", ha subrayado.El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha pedido a la población quede los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, evite "el bloqueo de los caminos y accesos" de los medios que trabajan en la tareas de extinción y no se resista a los desalojos.Fulgencio ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de la reunión de coordinación de los trabajos de extinción del incendio, a la que también ha asistido Bravo, ante la alerta de familias que habían acudido a la zona para ver el incendio., ha insistido el delegado del Gobierno, quien ha asegurado que hay que mantener la seguridad de los profesionales y "no es cuestión de entorpecer ni poner en riesgo su integridad".Fulgencio ha señalado asimismo que los desalojos no son un "capricho" y ha solicitado a la población afectada que "cumpla las instrucciones que den las fuerzas y cuerpos de seguridad".Por su parte, laindica en la zona sopla el viento del noroeste y que las temperaturas superan los 35ºC con una humedad relativa inferior al 30%.