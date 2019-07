Garzón critica que Sánchez haya iniciado "una campaña mediática para culpar al resto de partidos del bloque"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha censurado este lunes que el presidente del Gobierno y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, acuse a Unidas Podemos y al resto de partidos del bloqueo por no apoyarle "incondicionalmente, como a él le gustaría".

En sendos comentarios publicados en su cuenta de Twitter, y recogidos por Europa Press, Garzón reacciona así a la entrevista radiofónica de Sánchez en la que ha dado por rotas las negociaciones con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras la consulta a las bases sobre la investidura lanzada el pasado viernes, que el jefe del Ejecutivo ha tachado de "mascarada".

El líder de IU y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso ha cuestionado que casi tres meses de las elecciones generales del 28 de abril, "y con el Congreso parado por decisión del PSOE", Sánchez haya iniciado "una campaña mediática" para tratar de "culpar" del bloqueo al resto de partidos.

"Nos acusa de que no le apoyamos incondicionalmente, es decir, como a él le gustaría. Nos acusa de que él no tenga mayoría absoluta", ha denunciado Garzón, para afear a Sánchez en todo este tiempo no se haya 'trabajado' los apoyos necesarios para salir investido presidente.

"Lleva tres meses moviéndose en círculos por si aparece por arte de magia o chantaje esa mayoría. Entre el deseo y la realidad, escogió el deseo. Ahora la fase del cabreo, pues el deseo no aparece", ha señalado.

Podemos, sorprendido



Podemos ha expresado este lunes su sorpresa tras las declaraciones del presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha acusado en una entrevista en la Ser al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de romper la negociación para la investidura de forma "unilateral" al convocar una consulta "trucada" con la que lo único que pretende, ha dicho, es justificar su voto negativo, que coincidirá con el de "la extrema derecha".

Fuentes del partido de Pablo Iglesias se han mostrado sorprendidas por estas declaraciones del secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno.

La consulta convocada por Podemos, que debe servir para determinar la postura del partido ante la investidura de Sánchez, obliga a los militantes a escoger entre un gobierno de coalición con miembros del partido morado en el Ejecutivo o apoyar un gobierno sin su presencia.