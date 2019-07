La Policía impide a Bildu y Geroa Bai colocar una ikurriña durante el chupinazo

Los ediles de EH Bildu y Geroa Bai han intentado desplegar una ikurriña en la fachada del Ayuntamiento de Pamplona en el momento del chupinazo que da inicio a las fiestas de San Fermín, hecho que ha impedido la Policía Municipal por lo que se han vivido instantes de tensión y forcejeo entre unos y otros en el interior del Consistorio.

El alcalde de la ciudad, Enrique Maya (Navarra Suma), ha "denunciado" que "como siempre algunos quieren imponer en la fachada del Ayuntamiento símbolos que no son propios de Navarra" y ha explicado que la Policía Municipal ha tratado de salvaguardar la "legalidad" y que los símbolos que estuvieran representados fueran los de Pamplona, Navarra, España y Europa. Maya ha reprochado a los ediles abertzales que "ellos sabrán lo que hace" y ha manifestado que no va a entrar en "sus provocaciones". Ha criticado además que el exalcalde Joseba Asiron (EH Bildu) se "permite el lujo de increparme". "Ese es su estilo, no me sorprende", ha indicado Maya. Según ha dicho, "si quieren montar numeritos y liarla son ellos los que crispan y no nosotros". Ha esperado que las fiestas transcurran con normalidad.

Joseba Asiron ha indicado que un concejal y una edil han intentado sacar una ikurriña a la fachada del Ayuntamiento en el momento de lanzar el chupinazo y que "la Policía Municipal lo ha impedido" y "se la ha arrancado".

También la concejala de Geroa Bai Itziar Gómez ha comenzado que "colocar la ikurriña es una manera de representar otra sensibilidad" y ha criticado "la orden de impedirlo desde Alcaldía, con formas fuertes". Ha reivindicado un "espacio de expresión que merece parte importante de la ciudad".