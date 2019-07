Podemos ve "absurdo" excluir a Pablo Iglesias de un gobierno de coalición

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, ha señalado este jueves que sería "absurdo" que se excluyera a Pablo Iglesias de un gobierno de coalición entre el PSOE y la formación morada porque "a priori" no tiene sentido "vetar a los números uno". Añade que al igual que nadie se plantea si Pedro Sánchez debe ser o no presidente, tampoco tiene fundamento plantear una exclusión de Iglesias.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Montero ha indicado además que aunque irán a esa negociación siendo conscientes del peso electoral que tienen con respecto a los socialistas, "empezar con vetos es una mala forma de comenzar". No obstante, cree que las conversaciones no estarán en esa clave de "sillones grandes o sillones pequeños" porque sería una "idiotez" y la ciudadanía no lo vería lógico.

"No tenemos líneas rojas", ha dicho, para luego recalcar que la exigencia es que no haya vetos para entrar en el gobierno. Indica además que ellos serán capaces de ceder y transigir teniendo en cuenta su fuerza, y que no se impondrán por ejemplo en cuestiones de Estado. Pero insiste en que quieren entrar en el Consejo de Ministros para tener la garantía de que "lo que se acuerda, se cumple".

A pesar de esto, Montero ha puntualizado que no están en ese momento porque opina que Sánchez busca una investidura fallida para seguir presionando a Ciudadanos. Aunque reitera que en caso de que llegara una propuesta del PSOE para la investidura del 22 de julio, no tendría sentido que esta incluyera la exigencia de que Iglesias o la propia Montero estuvieran fuera del Ejecutivo.

"Las propuestas deben hacerse para algo. Empezar negociaciones diciendo que sillones pequeños sí pero grandes no, o estas personas no No creo que vaya a ocurrir. No tiene razón de ser empezar con un veto. Si el PSOE quiere que haya gobierno va a respetar a ese socio", ha argumentado.



"Los números dan"

Por otro lado , ha señalado que la oferta lanzada este miércoles por Pablo Iglesias, a través de una tribuna en La Vanguardia, en la que insta a Sánchez a ir en coalición a la investidura de julio, y en caso de que no salga adelante se compromete a revisar su posición, es una propuesta conocida por el presidente "desde el principio".

Así, ha explicado que están convencidos de que "dan los números" para que prospere y ha instado al PSOE a ir a ese pleno juntos para comprobarlo. Con todo, recuerda que no le toca a Unidas Podemos hacer la labor de reunir apoyos para que Sánchez sea presidente, aunque señala que tienen "interlocución con todas las fuerzas" del arco parlamentario y están seguros de que "hay apoyo suficiente para sacar adelante el gobierno".

"Por eso le hemos dicho a Pedro Sánchez que lo probemos ahora, ¿por qué esperar a septiembre? Pero el liderazgo de buscar esos apoyos es del presidente", ha incidido, para luego indicar que en caso de que el PSOE aceptara ir a la primera votación con ellos y ésta no prosperara, estudiarían la propuesta alternativa en ese caso.

Sin embargo, Montero se ha mostrado convencida de que en la primera votación saldría investido Pedro Sánchez , que no haría falta una segunda votación 48 horas después, y por lo tanto apunta hacia una mayoría absoluta de apoyos.



Evitar un gobierno débil en solitario del PSOE

Tras esto, Montero ha explicado que ahora mismo el PSOE está en el escenario de buscar el apoyo de la derecha, y le ha recordado al líder socialista que un gobierno en solitario tendría menos escaños que el bloque de la derecha (PP, Cs y Vox), y que no puede sostener una legislatura buscando apoyos puntuales para sacar adelante iniciativas parlamentarias. Así, le ha conminado a elegir alianzas estables para evitar un Ejecutivo "débil", y ha añadido que eso pasa por una coalición con Unidas Podemos que dé "fortaleza" al gobierno.

Además, a la pregunta de si la decisión del sentido del voto para la investidura será de los inscritos del partido, la portavoz ha afirmado que ese es el compromiso de la formación, aunque ha lamentado que pueda llegar el momento de preguntar a los simpatizantes sin tener una propuesta del PSOE.

Sobre la posibilidad de que se vaya a una repetición electoral, Montero ha señalado que ellos nunca han tenido miedo a las urnas pero ha recordado que es una situación que a nadie le gustaría. "Es absurdo repetir las elecciones. No va a haber cambios sustanciales en el voto y seguiremos necesitándonos unos a otros", ha asegurado, para luego apostillar que están "preparados para lo que venga", ante una posible entrada en liza de la formación de Íñigo Errejón en unas nuevas generales.