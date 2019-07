Podemos insiste en que quiere tener ministros en el futuro Ejecutivo

La portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, aseguró este lunes que la formación 'morada' acudirá a la nueva ronda de consultas que convoque Pedro Sánchez "con voluntad de acuerdo" y esperando recibir por parte del PSOE una propuesta programática y de equipos. Mantienen que hasta la fecha no han recibido propuesta en firme y que van con la expectativa de escuchar.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo, Vera recordó que Sánchez debe liderar las negociaciones y lanzar esa propuesta formal a Iglesias que sea de "gobierno al completo", es decir, que incluya programa y equipos. "Iremos a escuchar, a ver si se materializa de una vez por todas", enfatizó Vera, tras matizar que de momento no han recibido la convocatoria de esa nueva ronda de contacto.

No obstante, sí que afirmó que tras esa reunión, y antes de la investidura, la formación consultará a sus inscritos para decidir si apoyan o no a Sánchez como presidente. Vera apuntó que es "momento de priorizar acuerdos y no desacuerdos", y que a pesar de que cada partido tiene sus propias opiniones en cuestiones de Estado, deben estudiar las medidas programáticas que ambas formaciones tienen en común y que tienen que ver con cuestiones de derechos sociales, de materia fiscal o de materia social.

Con todo, recordó a los socialistas que no hay propuesta concreta, que no la ha habido en las cuatro reuniones que han mantenido ambos líderes y reitera que lo que se espera de un candidato es que tenga iniciativa. "Nosotros estamos listos, el equipo de negociación está claro", explicó, para comentar acto seguido que la propuesta de la formación sigue siendo la misma: un gobierno de coalición "que dé estabilidad y que ponga las políticas progresistas en el centro de la actividad política".

Iniciar la actividad parlamentaria



Mientras llega esa reunión, y a la espera de que Sánchez logre ser investido presidente, desde Podemos indican que tras más de dos meses desde que se celebraran las generales, los 350 diputados deben poder comenzar la actividad parlamentaria. Así, señalaron que hay necesidades por ejemplo en materia de igualdad en las que se podría avanzar a pesar de no haber Gobierno.

"Nos sorprende que en otras épocas en las que gobernaba el PP, el PSOE liderara la crítica por la parálisis institucional", precisó, para añadir que incluso "se llevó el impasse en el Congreso al Tribunal Constitucional". Para Podemos, los parlamentarios podrían comenzar a trabajar si se pusieran en marcha las comisiones, y mostró su sorpresa porque que no haya ocurrido aún ya que se puede hacer en paralelo a la negociación de una investidura.

Hasta que esto suceda, desde la formación 'morada' continúan con sus reuniones con colectivos de la sociedad civil, y si la semana pasada mantuvieron encuentros con pensionistas, asociaciones de defensa de los servicios públicos y sindicatos, en estos días mantendrán encuentros con colectivos por el derecho a la vivienda.

Con estas citas, desde Podemos quieren poner de manifiesto que el próximo Ejecutivo debe priorizar la agenda social, que están comprometidos con las luchas en activo y que en la negociación con el PSOE serán "eje prioritario".