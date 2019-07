Podemos cree que Sánchez va hacia una investidura fallida para "presionar a Ciudadanos"

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha advertido este martes al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de que camina hacia una investidura fallida el 22 de julio porque, añade, se niega a negociar con el objetivo de "presionar a Ciudadanos".





El 22 de julio es la fecha elegida por el PSOE para el primer debate de investidura. Sánchez camina a una investidura fallida sin negociar nada con nadie para presionar a Cs, pero es posible un gobierno de coalición progresista en julio. No renunciamos. — Irene Montero (@Irene_Montero_) 2 de julio de 2019

Que la Presidenta del Congreso anuncie la fecha elegida por Pedro Sánchez sin comunicarlo antes a los grupos (al menos no al nuestro) es una falta de respeto institucional innecesaria, síntoma de que el interés del PSOE es más una investidura fallida que un acuerdo de Gobierno. — Irene Montero (@Irene_Montero_) 2 de julio de 2019

Rivera descarta volver a reunirse con Sánchez

"El 22 de julio es la fecha elegida por el PSOE para el primer debate de investidura. Sánchez camina a una investidura fallida sin negociar nada con nadie para presionar a Cs, pero. No renunciamos" --explica en un mensaje en su cuenta de Twitter--.Después de que la presidenta del Congreso,, haya anunciado que la fecha decidida para la sesión es el 22 de julio, con una primera votación el 23 de julio, Montero ha valorado así el anuncio y ha recalcado que aún es posible ese acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE en julio.Por otro lado, a pesar de que Batet ha señalado que antes de su comparecencia ante la prensa ha informado ade la fecha elegida, Montero señala que el anuncio del pleno se ha hecho sin comunicarlo previamente a los grupos y dice que "es una falta de respeto institucional innecesaria"."Que la Presidenta del Congreso anuncie la fecha elegida porsin comunicarlo antes a los grupos (al menos no al nuestro) es una falta de respeto institucional innecesaria, síntoma de que el interés del PSOE es más una investidura fallida que un acuerdo de Gobierno", explicaba en ese segundo mensaje en su cuenta de Twitter.Por su parte, el coordinador federal de IU,, también se ha valido de su cuenta de Twitter para denunciar que Sánchez ha convocado la investidura desde Bruselas. Lo hace "sin haber hecho ninguna propuesta y sin apoyos suficientes. Se ve desde lejos la jugada táctica al coste enorme de desprestigiar (más) la democracia", añade.El líder de Ciudadanos,, ha rechazado este martes volverse a reunir con Pedro Sánchez porque no tiene nada más que hablar con el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez. Asimismo,, Unidas Podemos y los partidos nacionalistas.Así ha respondido a los periodistas en el Congreso, tras reunirse con el presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, cuando le han preguntado si acudiría a la nueva ronda de contactos de Sánchez con los partidos para recabar apoyos para su investidura., ha manifestado, subrayando que "cuando uno tiene que formar Gobierno, se sienta con sus socios y forma Gobierno, no con la oposición". En este sentido, ha reiterado que la función de Cs en esta legislatura será "controlar al Gobierno, debatir en el Congreso y hacer oposición".