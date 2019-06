El Ayuntamiento de Madrid desplaza la bandera del Orgullo y coloca la de España que pidió Vox

La bandera arcoíris ha ondeado este viernes en la mayoría de los organismos públicos de toda España con motivo del Día Internacional del Orgullo, incluidos el Congreso y el Senado, y el Ayuntamiento de Madrid, a pesar de la polémica suscitada por las presiones Vox.



Vox había pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que si quería demostrar su respeto por los derechos de todo el mundo, al margen de su orientación sexual, colgara la bandera de España "por ser la de todos" y no la de "un lobby que odia a los que no piensan como ellos".



La bandera de España fue colocada ayer en el centro de la fachada de la sede del Ayuntamiento de Madrid, justo debajo de la rojigualda institucional que corona el edificio, pero este viernes ha sido la arcoíris ha sido trasladada a la izquierda de la fachada.



Una decisión que "no ha tenido absolutamente nada que ver" con "ninguna petición de Vox", según Almeida, que ha "negado la mayor", ante las acusaciones de orillar" la bandera LGTBI en el Palacio de Cibeles.



A esta polémica se ha referido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha dicho que España tiene "un gran bandera roja, amarilla y roja, con un decreto sobre su uso", pero ha resaltado que "hoy es 28J y todos los que queremos esa bandera, sabemos que la banderas arcoíris y trans tenían que estar en un sitio preferente".



Además, el titular de Interior ha expresado su preocupación por que se plantee "con alegría" el debate sobre la reversión de los derechos del colectivo LGTBI y ha respondido con un "a las pruebas me remito" a la pregunta de si PP y Cs han cedido a las presiones de Vox.



Un "día de memoria histórica"

"Prácticamente hoy colgar la bandera gay es como colgar la bandera soviética".



No todos los homosexuales se sienten representados por el sectario y politizado #Orgullo2019



En VOX sabemos que la bandera que representa a la mayoría de los homosexuales españoles es esta ?? ???? pic.twitter.com/JhSnrjsUQs — VOX ???? (@vox_es) 28 de junio de 2019

También desde el Gobierno, la ministra portavoz, ha recordado que este viernes es un "día de memoria histórica" de quienes han sido perseguidos por su orientación sexual, y ha subrayado que la lucha de este colectivo es la del Gobierno y "su libertad es la de todos".En su Declaración Institucional, el Ejecutivo ha advertido de que ante las propuestas de involución de algunos partidos, esy ha advertido de que "pese a los avances", la discriminación por orientación sexual e identidad de género "sigue siendo una realidad".También ha ondeado la bandera arcoíris este viernes en las sedes del Congreso y en el Senado en Madrid, así como en la mayoría de las instituciones de toda España.Un hecho que ha llevado a la formación de ultraderecha a publicar un comentario en su cuenta de Twitter en el que critica que "prácticamente hoyy asegura que "no todos los homosexuales se sienten representados por el sectario y politizado Orgullo 2019".La bandera del orgullo ondea en siete de las capitales de Castilla y León: en Valladolid, Burgos, Segovia, Palencia, Zamora y Soria en los balcones de sus Consistorios y en León en un edificio municipal, mientras que Salamanca y Ávila no.Las principales instituciones navarras se han adherido alen la sede de la Cámara se ha desplegado una lona alusiva, no así en el Gobierno Foral, mientras que el Ayuntamiento de Pamplona iluminará esta noche su fachada con los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado.En Palma luce el arcoiris por doquier desde hace días, desde el Ayuntamiento al Consell de Mallorca, que la ha colgado en todas sus dependencias (desde su sede de Palma al centro cultural la Misericòrdia, los, el Hipódromo y los Espacios de mujeres de Inca, Felanitx y sa Pobla). Por su parte, el Govern balear ha colgado estas banderas en todas las Consellerias y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.En Mérida, se ha colocado una gran bandera arcoiris en una de las rotondas de acceso, donde habitualmente está la de Extremadura, y en la fachada del Ayuntamiento hay banderolas arcoiris y una pancarta en el balcón con el lema. En Cáceres, en la fachada del Ayuntamiento hay una bandera arcoiris y otra del colectivo transexual, y en Badajoz en las fachadas del ayuntamiento y la delegación del Gobierno.En Galicia ondea en los ayuntamientos de todas su capitales, menos en Ourense, que está en fiestas, y su alcalde ha decido ponerla en los escenarios de los conciertos; y en Cantabria en la sede del Gobierno, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Santander, además de otros municipios como Camargo,, Bezana, Laredo, Santoña y Piélagos.Las fachadas del Palau de la Generalitat Valenciana, del Palau de Les Corts Valencianes y del Ayuntamiento de Valencia exhiben banderas arcoíris, y el Ayuntamiento de Valencia, junta a la enseña multicolor se lee el lema "Numerosas instituciones, empresas y ayuntamientos catalanes han expresado su apoyo y han organizado actos para sumarse a las reivindicaciones del Día por la Liberación Sexual y de Género, entre los que destaca el Ayuntamiento de Barcelona, que ha colgado un pendón con los colores del arcoíris en el balcón del consistorio. Otros edificios emblemáticos de la ciudad, como la Casa Batlló, han anunciado que esta noche iluminarán su fachada con los seis colores.Castilla-La Mancha también se ha sumado a la celebración dely la bandera arcoíris ondea en las fachadas de los principales ayuntamientos de la región. Además, por primera vez, la Delegación del Gobierno se iluminará durante todo el fin de semana con los colores de la bandera.Las sedes de varios organismos públicos e instituciones murcianas exhiben banderas del Orgullo LGTBI, entre ellos el Parlamento autonómico en Cartagena, el edificio del rectorado de la Universidad de Murcia y varios ayuntamientos, como los de Lorca, Jumilla o Los Alcázares.El Ayuntamiento de Logroño ha colocado tres banderas con motivo del Orgullo: una en la fachada principal del edificio; otra en el patio de operaciones y una tercera en la zona de acceso a su sala de exposiciones. Además, se iluminarán con los seis colores el Cubo del Revellín y la fuente de Murrieta.La bandera ondea ya en el balcón principal del Ayuntamiento de Gijón, una ciudadsegún su alcaldesa, la socialista Ana González