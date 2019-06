Vox exige a PP y Cs "un programa único común" para la Comunidad de Madrid

Vox ha exigido a PP y Ciudadanos que firmen abiertamente con ellos "un programa único común" si quieren gobernar la Comunidad de Madrid con sus votos, y como base para este han puesto sobre la mesa las condiciones de negociación que incluye tres puntos: "Respeto, compromiso y lealtad".

Lo ha confirmado, en rueda de prensa, la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, después de que su formación a nivel nacional rompiese este martes el pacto que tenía con los 'populares' para los ayuntamientos por entender que se está dando un incumplimiento del acuerdo de investidura.

La fecha límite para la negociación impuesta por Vox será el 2 de julio hasta las 14 horas, con el objetivo de que la investidura del nuevo presidente o presidenta se celebre el 11 de ese mismo mes, según ha explicado Monasterio ante los periodistas en la Cámara regional. En su intervención también ha dejado claro que vienen "a defender ideas, no a pedir consejerías".

Monasterio ha tendido la mano a "todos los partidos" que pretendan llegar a un acuerdo de investidura.



Espinosa de los Monteros dice que Cs avaló el pacto con PP en el Ayuntamiento



Mienras tanto, demás, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este miércoles que el pacto marco municipal con el PP se firmó con "el conocimiento y la aquiescencia" de Ciudadanos, y ha advertido de que están en condiciones de demostrarlo.

"El acuerdo contaba con el visto bueno de Cs (...) y si alguien hoy me dice que ellos no sabían nada de este acuerdo, que no hablaron conmigo, que no se acordó que esto se podía pasar adelante, si lo dicen, pues daremos un paso más y lo explicaremos y demostraremos que sí", ha avisado Espinosa en una entrevista en TVE.

Ha asegurado que desde Ciudadanos le comunicaron verbalmente su apoyo al acuerdo con el PP, pero ha recalcado que entre "trileros" "cada uno juega su partida", y que el PP está actuando como "intermediario" de Cs para dejar a Vox fuera de los gobiernos municipales.

Espinosa ha defendido la decisión de su partido de romper el pacto en el Ayuntamiento de Madrid porque su alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha demostrado que "no hay ningún deseo de rectificar" e integrarles en el Gobierno municipal.