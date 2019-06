Comienza el traslado de los presos del 'procés' a cárceles de Cataluña

Los siete presos varones del 'procés' independentista han abandonado este lunes en torno a las 18.30 horas la prisión de Soto del Real para ingresar en la de Valdemoro, el centro de referencia para este tipo de traslados, donde dormirán esta noche antes de iniciarse la conducción bajo custodia de la Guardia Civil hasta Cataluña, han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.



La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha puesto en marcha este lunes el dispositivo para que los presos independentistas juzgados en el Tribunal Supremo sean trasladados a cárceles de Cataluña. Se espera que el miércoles los nueve presos estén en Cataluña, aunque las citadas fuentes no concretan horas por razones de seguridad.



Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Cuixart han sido trasladados este lunes por la tarde a la cárcel de Valdemoro, la habitual en las conducciones ordinarias desde Madrid a la cárcel de referencia de Cataluña, Brians 2. Carme Forcadell y Dolors Bassa serán trasladadas directamente a este centro catalán desde la prisión de mujeres de Alcalá-Meco.



La decisión la ha adoptado el organismo dependiente del Ministerio del Interior, en coordinación con los Servicios Penitenciarios de la Generalitat, una vez que el Tribunal Supremo no puso ninguna objeción a la petición de los políticos encarcelados de regresar a cárceles catalanas hasta que se conozca la sentencia.



Según las citadas fuentes, el proceso se ha iniciado una vez concluidos los trámites administrativos necesarios. El dispositivo será igual al del anterior traslado, en junio de 2018, tras concluir la fase de instrucción. Es decir, los hombres irán en conducción ordinaria con pernoctación en Zuera (Zaragoza) y las mujeres irán en conducción directa pues, reglamentariamente, los traslados de hombres y mujeres se hacen por separado.



El pasado 21 de junio, nueve días después de que el juicio quedara visto para sentencia, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, remitió un oficio al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en el que no ponía ningún impedimento para hacer efectiva la decisión de trasladar a cárceles catalanas a los nueve líderes independentistas juzgados por rebelión que cumplen prisión preventiva.



Junqueras y Romeva subrayan que no vuelven "a casa", sino "a una prisión"

Junqueras: No tornem a casa, tornem a una presó i es continuen vulnerant els meus drets com a eurodiputat al @Europarl_CAT https://t.co/psbUCZRh0E — Oriol Junqueras ??? (@junqueras) 24 de junio de 2019

Oriol Junqueras y Raül Romeva han subrayado este lunes que no regresan "a casa", sino que vuelven, en sendos mensajes publicados en sus cuentas de Twitter."No volvemos a casa, volvemos a una prisión y se continúan vulnerando mis derechos como eurodiputado en el europarlamento", ha afirmado el exvicepresidente catalán y líder de ERC.Romeva, por su parte, ha escrito: "Acaba de comenzar el traslado.. Aquí y allí, continua la vulneración flagrante de derechos y continuamos siendo presos políticos. Aquí y allí, persistiremos".El exconseller Jordi Turull explica también que ha comenzado el traslado y su regreso a la, tras lo que expresa su agradecimiento a los "reclusos del módulo 10, a la mayoría de funcionarios y al padre Paulino (un crack) por su trato"."Infinitas gracias a todos los que nos habéis hecho llegar vuestro calor y apoyo y nos habéis reivindicado", añade el exconseller.