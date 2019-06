El Gobierno pide a ERC que no vincule las decisiones del TS a la investidura

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha afirmado este viernes que la decisión del Tribunal Supremo de no permitir a Oriol Junqueras ser eurodiputado "no debería" complicar el camino hacia la investidura de Pedro Sánchez, porque "el camino de la política y el de la Justicia no deberían cruzarse".

Es más, ha opinado que esta decisión del Tribunal Supremo "debería ser situada, incluso por las personas y los grupos afectados, en su terreno", es decir, el judicial, pese a que ha reconocido ser consciente de que "hay mucha mezcla de emociones".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha dicho que no le corresponde al Gobierno comentar la decisión, porque se trata de un preso preventivo y "sus idas y venidas corresponden al Tribunal Supremo, no al Ejecutivo".

Ello a pesar de que la portavoz no ha señalado en ningún momento a ERC como principal opción para la investidura de Sánchez, sino que ha insistido una y otra vez en pedir la abstención de todas las fuerzas, y especialmente de Ciudadanos, para "construir" y permitir que haya Gobierno. De hecho, ha asegurado que quien se abstenga lo hará "libremente" porque "nada se habrá negociado".

En esa línea, ha dicho no poder contestar a si Sánchez estaría dispuesto a hacer algún gesto hacia el jefe de filas de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por ejemplo recibiéndole en Moncloa. Eso sí, preguntada si el Gobierno reiniciará el diálogo con la Generalitat, ha respondido que el Gobierno está en funciones, y por lo tanto "no inicia nuevos planes ni nuevas conversaciones", pero que cuando se constituya hablará con todas las instituciones.

"El Gobierno de España nunca ha dejado de hacer política", ha dicho, y le corresponderá seguir hablando "no solo con el Govern" sino con todas las comunidades autónomas. "El diálogo es connatural a la política. Reiteradamente hemos afirmado que el Gobierno de España va a seguir haciendo política, dentro de la Constitución y la ley", ha remachado.

Es más, se ha mostrado convencida de que la política la "necesitan" todos los partidos, el PSOE, el PP y también ERC. "Abrir caminos en la política es lo único que nos va a llevar a dialogar y a poder, razonablemente, abrir caminos de soluciones", ha dicho también mientras se refería a la última decisión del Supremo.



Esperar la sentencia

De hecho, Celaá ha comenzado su rueda de prensa con un llamamiento a distinguir justicia y política, recalcando que esta ha sido "una semana clave" en la que ha quedado visto para sentencia el juicio por el proceso independentista y "ha quedado a la vista de todos" que ha sido un juicio con garantías procesales y que en España rige la división de poderes, que es la "esencia de la democracia". Por eso, ha añadido, ahora toca "esperar el dictamen de la Justicia".

La portavoz ha comentado las declaraciones finales de los encausados, que han "esgrimido que hay que devolver la cuestión a la política", para decirles que "en un Estado de Derechos la política tiene su cauce y la justicia el suyo" y que "el cauce de la política, que es el que corresponde al Gobierno, nunca se había abandonado".