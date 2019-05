Tensión por las fórmulas de algunos diputados para acatar la Constitución

Los diputados independentistas han acatado este martes la Constitución "por imperativo legal" y por la libertad de los presos políticos entre los abucheos y los golpes en la mesa de varios diputados, sobre todo los de Vox, que han impedido que se escuchasen con claridad sus fórmulas.



"Lo prometo por imperativo legal con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y del pueblo de Cataluña", han sido las palabras que han utilizado los diputados de ERC al tomar posesión de sus escaños.



"Por la libertad de los presos y exiliados políticos, por la República Catalana, sí prometo", ha indicado por su parte el que ejercerá previsiblemente como portavoz, Gabriel Rufián.



En el otro lado de la Cámara, los diputados de Vox han jurado con fórmulas que esencialmente incluían "por España", aunque con distintas versiones como la de Tristana María Moraleja, que lo ha hecho "por España, por Galicia y por el Rey".







La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, había pedido al dar paso a los acatamientos de la Constitución que esperaba no tener que intervenir porque los diputados hicieran uso correcto de su palabra.



Pero el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido su intervención por una cuestión de orden contra las fórmulas de acatamiento utilizadas por los independentistas, ante lo que Meritxell Batet ha respondido que no iba a interrumpir el Pleno.





Es una ofensa al pueblo español que ocupen un escaño y cobren un sueldo público quienes están procesados por dar un golpe a nuestra democracia. La Mesa debe actuar de inmediato, aceptar el escrito de @CiudadanosCs y suspender automáticamente a los presos. #SesiónConstitutiva pic.twitter.com/riGR6PLwQc — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de mayo de 2019

Batet, nueva presidenta del Congreso

Constitución de las Cortes

Aplausos y calurosos saludos para recibir en el hemiciclo a los políticos presos. Agencia Atlas

Sánchez saluda a Santiago Abascal

Sánchez saluda a Abascal. EFE

Pugna por los escaños

El arranque de la Legislatura, en imágenes.

El líder de Vox,mientras que la vicepresidenta primera del Congreso, Gloria Elizo, lo ha acatado "por la democracia y los derechos sociales" como la mayoría de los diputados de su grupo de Unidas Podemos."Por la democracia, por los derechos sociales y por todo el planeta, prometo", ha dicho en esa línea el diputado Juantxo López de Uralde, mientras que Alberto Garzón, líder de IU, ha prometido "por la democracia y la república".Meritxell Batet, candidata pactada por, ha logrado un total de 175 votos, lo que implica que ha sumado también, promovida por el PP, se ha quedado en 125 votos, los del PP más los de Ciudadanos y UPN. También se han registrado 35 votos en blanco, fundamentalmente de Vox y de Junts per Catalunya; y 15 nulos, la opción de ERC y Bildu.En la primera votación, la diputada catalana ya se había quedado a un voto de ser elegida presidenta al primer intento, pues necesitaba 176 sufragios y obtuvo 175 imponiéndose a(PP),(Ciudadanos) e(Vox). Oriol Junqueras , Jordi Sánchez, Josep Rull Jordi Turull han aparecido entre muestras de cariño y afecto de los demás parlamentarios de su grupo, y ante la mirada de las parejas de algunos de ellos, que estaban presentes en la tribuna de invitados.Cuando han entrado en el hemiciclo también se han escuchado tímidos gritos de 'fuera fuera' y los aplausos de los parlamentarios de ERC y Junts, que se han puesto en pie para recibirles y se han acercado a ellos para saludarles.Junqueras ha saludado a Pablo Iglesias , y ha charlado con él, así como con integrantes de En Comú Podem, y Turull ha hecho lo propio con Inés Arrimadas.La entrada al hemiciclo se ha producido diez minutos después de su llegada al Congreso, yJusto después ha llegado el presidente en funciones, Pedro Sánchez Pedro Sánchez ha saludado al líder de Vox y a otros dirigentes del partido de extrema derecha al entrar en el hemiciclo del Congreso y sentarse en el banco azul, junto al que se han situado los diputados del partido de Abascal.Durante esta primera sesión del Congreso,y los diputados de Vox, que han llegado muy pronto a la Cámara han decidido sentarse en los asientos que habitualmente ocupa el PSOE, justo encima del banco azul reservado al jefe del Ejecutivo.Los diputados de Vox han sido de los primeros en llegar al Congreso de los Diputados , que este martes acoge la sesión de constitución de la legislatura, y su líder, Santiago Abascal , ha decidido sentarse en el escaño que tradicionalmente ocupa el portavoz del grupo socialista, justo detrás del presidente del Gobierno.El parlamentario del PSC José Zaragoza, de hecho, está sentado entre, lo que ha deparado una de las primeras imágenes inesperadas de la sesión, que se iniciará a las 10.00 horas.La nueva Mesa de la Cámara se reunirá una vez levantada la sesión paraque deberán estar creados en los cinco días siguientes. El plazo acaba el próximo lunes y los parlamentarios que no se adscriban a ningún grupo pasarán a formar parte del Mixto.Constituidas las Cámaras, quien ocupe la presidenta del Congresoy, a partir de ahí, el Jefe del Estado abrira los que recibirá delcon idea de conocer cuál sería su posición sobre una u otra posible candidatura a la Presidencia del Gobierno. Cuando tenga un candidato se lo habrá de comunicar al presidente del Congreso, para que convoque el Pleno de investidura.Sin embargo, el hecho de que las Cortes se vayan a constituir en plena recta final de la campaña de las elecciones europeas, municipales y autonómicas, concretamente a cinco días de las votaciones del 26 de mayo,Pese a que aún no ha cumplido cinco años en el trono, Felipe VI acumula ya una amplia experiencia en estas lides, en las que se estrenó tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015. En aquella ocasión, no bastó con una ronda de reuniones, sino que acabó convocando tres ante la imposibilidad de los partidos de alcanzar un acuerdo fructífero para investir presidente. Tras las elecciones de 2016 convocó otras dos rondas de contactos.