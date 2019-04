El Parlament volverá a convocar a Rajoy, Santamaría y Cospedal

El presidente de la comisión de investigación sobre el 155, Toni Morral, ha anunciado que volverán a convocar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a las exministras Soraya Saénz de Santamaría y María Dolores de Cospedal para que comparezcan después de que este martes no hayan comparecido pese a estar citados para hacerlo.

Al inicio de la sesión, Morral ha explicado que Rajoy y Santamaría no han contestado a la petición de comparecencia y que Cospedal sí ha hecho saber formalmente que no asistiría alegando que "no tiene la obligación de acudir porque el Parlament no puede obligar a hacerlo a un miembro del Estado".

Según Morral, el reglamento del Parlament recoge que los testigos tienen la obligación de asistir, y por ello los convocarán de nuevo y, en caso de que tampoco comparezcan, los servicios jurídicos deberán atender "esta eventualidad y tomar la decisión que corresponda".