"Horror político" de José Luis Ábalos ante el posible fichaje de Soraya Rodríguez por Ciudadanos

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado hoy que un posible fichaje de la exportavoz socialista en el Congreso de los Diputados Soraya Rodríguez por parte de Ciudadanos le produce "tristeza" en lo personal y "horror político".

Ábalos, que ha participado en un acto organizado por Fórum Europa en Almería, se ha referido al abandono del partido de Soraya Rodríguez, que ha argumentado discrepancias con la dirección por su "política con el independentismo catalán".

Según el dirigente socialista, Rodríguez solo se dio cuenta de ese supuesto "coqueteo" del PSOE con los independentistas cuando "ha dejado de ser diputada".

En cuanto a la posibilidad de que la exportavoz vaya en las listas de Ciudadanos a las elecciones europeas, Ábalos ha señalado: "Me produce tristeza por un lado en lo personal y horror político por otro".

"Esto es promover el transfuguismo. No hay otra. Aquellos que hablaron de la nueva política practican ahora lo peor de la vieja política", ha añadido.

Se ha preguntado si da igual "dónde estés por estar", sin tener en cuenta el proyecto político o si es de izquierdas o derechas, y ha apuntado que algo así solo se puede deber a tener "mucho interés personal o una altísima consideración hacia sí mismo".

"Yo no podría reconocerme en un partido de derechas estando toda mi vida en uno de izquierdas. Me traiciono a mí mismo, me quedo sin memoria que reivindicar. Me duele en todos los sentidos esa forma de actuar", ha apostillado.

Por otro lado, ha dicho que frente a un PSOE socialdemócrata "fortalecido, cohesionado" existe una derecha "fragmentada, radicalizada, que se ha ido a un extremo y abandonado la centralidad política, que es dónde se producen los grandes acuerdos".

Ha criticado al PP por el regreso a un discurso "exaltado" y un "afán por imitar a quienes están en el extremo", mientras que de Ciudadanos ha reiterado que han caído en los "peores vicios de la vieja política", como son "el tacticismo y el cortoplacismo".