Diez frases de Turull y una del juez Marchena

El exconseller de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull ha subrayado en su declaración en el juicio del "procés" que en todo momento se buscó que el referéndum del 1-O fuera pactado y ha planteado que a los procesados se les persigue por sus ideas.

Estas son las diez frases que resumen la primera parte de la declaración de Turull y una, la última, del magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal:

- "Hasta el último minuto se buscó que el referéndum fuera pactado". "Lo intentábamos todo. Cuantas más apelaciones hacíamos al diálogo, más el Gobierno nos enviaba el mensajes de que 'te denuncio por aquí o por allí'".

- "Al margen de las disquisiciones jurídico-parlamentarias", la resolución de la DUI "es la expresión de una voluntad política que encaja con el sentir mayoritario del pueblo catalán". "Era una declaración política, el Parlament de Cataluña hace política".

- "Esto de ponerte el traje de constitucionalista penalmente debe ser un chollo porque te permite incumplir la Constitución cuando te da la gana; en cambio si eres independentista, por un auto, que es una providencia del Tribunal Constitucional, no una resolución fundamentada, llevo un año en la cárcel. Después dirán 'no les perseguimos por sus ideas'. No, ya lo veo".

- "La gente en Cataluña piense lo que piense, sea independentista o no lo sea, es pacífica. Somos el país de Pau Casals. Por mucho que se presente a la gente de Cataluña como violenta, este relato no tiene ningún sentido, es más, es delirante".

- La actuación de la Policía y la Guardia Civil el 1-O fue "desproporcionada no, lo siguiente".

- "Las urnas a día de hoy no sé como se adquirieron y cómo llegaron a su destino". "Yo no sé desde dónde se hizo el censo universal, desde mi departamento seguro que no".

- Turull rechaza que se planeara incrementar la conflictividad social: "Los hechos lo desmienten categóricamente. Si alguna cosa ha hecho el Govern y el Parlament ha sido buscar de forma insistente, ahora también, el diálogo, el acuerdo, la negociación. Lo ha hecho siempre, hasta el último minuto antes de la aplicación del artículo 155".

- "Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente que está militarlizada, no es esto. La gente en Cataluña, sea independentista o no sea independentista, sea de extrema derecha o sea de extrema izquierda, o del centro o de derechas o de izquierdas, tiene criterio.

- Sobre por qué no atendieron las advertencias de los tribunales: "Evidentemente teníamos que hacer un ejercicio de ponderación. Un político tiene que ponderarlo todo. Todas las leyes. Que el Govern se debe por ley al Parlament, que el Congreso despenalizó la convocatoria de referéndums, que votar nunca puede ser un ilícito en una democracia y nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña. Nosotros, ponderándolo todo, es de la manera que fuimos actuando".

- Sobre la acusación de malversación: "No se gastó ni un euro en el referéndum".

- Marchena, a Turull: "No aproveche el interrogatorio para hacer un juicio de valor sobre lo que le parece la acusación (...) Usted va a tener derecho en el turno de última palabra a desahogarse todo lo que quiera".