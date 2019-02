Rivera pregunta a Sánchez si "va a respetar a la justicia o a conceder indultos"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha retado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aclarar antes de las elecciones si "va a respetar a la justicia o va a conceder indultos", en alusión a lo que sentencie el Tribunal Supremo en el juicio del 1-O.

"No quiero venganza ni impunidad. Si se condena a los golpistas, que cumplan su condena como cualquier otro ciudadano español", ha dicho durante un acto en Barcelona ante unas 600 personas.

Ha criticado a Sánchez por "jugar con los que quieren romper el tablero", en referencia a los partidos independentistas, y ha destacado que le ganarán en las urnas, con votos, sin insultarle y con una ola de dignidad.

Rivera defiende renovar el proyecto constitucionalista y que el próximo presidente del Gobierno sepa todo lo que no se debe hacer: "No gobernar un país con quien quiere liquidarlo", y cree que Sánchez es el único que no lo sabe.

"Lo tendría que tener tatuado cada presidente", ha insistido, y ha afirmado que si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le hubiera entregado a él el documento con 21 puntos que dio a Sánchez, le hubiera recordado que es presidente de una autonomía gracias a la Constitución, y, si no está dispuesto a respetarla, le cesaría y aplicaría el artículo 155.



Hablar de futuro

Rivera asegura que está "cansado de escuchar a Sánchez con Franco y a Casado con el aborto": les ha dicho que ya es el siglo XXI y les ha pedido hablar de futuro en vez de entrar en debates del siglo pasado.

Además, ha reclamado que cada voto sirva para dos cosas: llevar a Sánchez a la oposición y unir a los españoles, "no para hacer trincheras entre rojos y azules", y ha pedido conjurarse para enterrar 'las dos ey liderar una etapa de valentía, con un gobierno donde los nacionalistas no pinten nada, en sus palabras.

Ha calificado a Sánchez de "dinamitador de los acuerdos entre constitucionalistas" y ha asegurado que el actual presidente es un problema para el diálogo entre constitucionalistas.



Libertad



Albert Rivera ha prometido que, si gobierna, nadie podrá insultar a nadie por llevar una bandera: "Que siga Sánchez llamando fachas a los que llevan la bandera de su país: les va a ir de maravilla en las urnas".

"Ya basta de pedir perdón por ser español", ha reclamado el líder de Cs, que ha recordado su visita a Alsasua y ha agradecido a sus compañeros que este sábado estuvieron en Amer (Girona), la localidad natal de Puigdemont.

Además, cree que ya se ha superado la división entre izquierda y derecha, que ahora hay valores, y que "el socialismo no tiene respuestas para el siglo XXI y los conservadores no quieren cambiar nada", por lo que ha augurado que la batalla actual será entre liberales y populistas.