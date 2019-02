Pedro Sánchez garantiza la revalorización de las pensiones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este viernes que, aunque no haya Presupuestos este año y se adelanten las elecciones generales al 28 de abril, la revalorización de las pensiones está garantizada.

En rueda de prensa en la Moncloa para anunciar la fecha del adelanto electoral que en consecuencia hará que las Cortes Generales se disuelvan el 5 de marzo, Sánchez ha reiterado "el compromiso del Gobierno" con los pensionistas, con la subida del salario mínimo a 900 euros y con la elevación del sueldo de los empleados públicos."Y vamos a cumplir con esto", ha dicho Sánchez.

Sin embargo, las recomendaciones del Pacto de Toledo para garantizar el mantenimiento de la suficiencia y sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social y de las pensiones aún siguen sin aprobarse en el Congreso.

En estas recomendaciones figura la número dos que aboga por vincular la revalorización de las pensiones al IPC real.

Sin embargo, en el real decreto que aprobó el Ejecutivo y que sube las pensiones generales el 1,6 % y las mínimas y no contributivas el 3 % en 2019 no especifica la derogación del índice de revalorización del 0,25 % que había sido aprobado por el PP y que ha rechazado el Pacto de Toledo. "Pese a que no haya Presupuesto, la revalorización de las pensiones comprometidas por el Gobierno, el alza del salario mínimo y el aumento del sueldo de los empleados públicos, con o sin Presupuestos están garantizados", ha aseverado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha lamentado que el Presupuesto de 2019 haya sido rechazado ya que eran unas cuentas sociales que hubieran revitalizado el sistema nacional de dependencia -en su opinión, abandonado 7 años por el PP-, o hubieran mejorado la protección por desempleo para mayores de 52 años.

También ha añadido que contemplaban mejoras en las políticas de vivienda para ayudar a los jóvenes a emanciparse más temprano así como un impulso al empleo juvenil, a la ciencia y a la educación.