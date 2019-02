Junqueras abre los interrogatorios del juicio del 'procés' arropado por ERC

Tras dos primeras jornadas dedicadas a las cuestiones previas, el juicio del proceso soberanista catalán en el Tribunal Supremo llega este jueves a uno de los momentos más esperados: las declaraciones de los acusados, el primero de ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha citado a las partes a las diez de la mañana tras escuchar en la primera jornada del juicio las alegaciones de las defensas y en la segunda la respuesta de las acusaciones.

Es el turno de los interrogatorios, que, según explican fuentes jurídicas, la Fiscalía pretende comenzar con el de Junqueras, considerado el máximo responsable de lo ocurrido de entre los que se sientan en el banquillo, toda vez que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está huido en Bélgica.

De hecho, solicita para él una pena de 25 años de prisión por un delito de rebelión agravada con malversación, en tanto que la Abogacía del Estado pide que se le condene a 12 años de cárcel por sedición y malversación.

Los12 líderes independentistas que juzga el Tribunal Supremo

En prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017, se le considera principal promotor del "procés" dentro del Gobierno autonómico y responsable último de la preparación y ejecución del 1-O.

Tras la declaración de Junqueras, está previsto que se produzca la de Joaquim Forn, exconseller de Interior y, como tal, máximo responsable de los Mossos durante los hechos que se juzgan. Su interrogatorio podría producirse hoy mismo.

El listado previsto indica que tras Forn declararán, por este orden, el exconseller de Presidencia Jordi Turull; el de Relaciones Institucionales y Exteriores Raül Romeva; el de Territorio Josep Rull; la de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa; la de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borràs; el de Justicia Carles Mundó y el de Territorio, Cultura y Empresa Santi Vila.

Finalizado el turno de los exconsellers, la Fiscalía quiere interrogar al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, y, por último, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.



Arropado por ERC

Una delegación de ERC compuesta entre otros por el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, estarán este jueves en Madrid para apoyar al líder del partido, Oriol Junqueras, y a los otros soberanistas encausados que declararán en el juicio del 1-O.

ERC se concentra para apoyar a Junqueras por su interrogatorio por el juicio por el procés. Foto: EP

La delegación también estará compuesta, entre otros, por los consellers Alfred Bosch, Teresa Jordà, Chakir El Homrani y Ester Capella y diputados en el Parlament como Gerard Gómez, Antoni Castellà, Marc Sanglas y Bernat Solé.

También acudirán diputados en el Congreso como Joan Tardà y Gabriel Rufián; senadores como Mirella Cortès y Miquel Àngel Estradé; los concejales en Barcelona Montserrat Benedí y Jordi Coronas, y la candidata a las europeas y pareja del exconseller Raül Romeva, Diana Riba.

Torrent y Aragonès no estarán en la sala del juicio porque, al haber sido citados como testigos en la causa, no podrán entrar dentro hasta que no hayan declarado previamente, por lo que quién entrará en alto tribunal será Marc Sanglas.