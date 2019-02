Las claves de la segunda sesión del juicio del 'procés'

La segunda jornada del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo ha estado monopolizada por las acusaciones, que han impugnado todas las críticas vertidas este martes por las defensas, entre las que ha destacado la Fiscalía, que ha lanzado un alegato en defensa de la democracia y del sistema judicial.



La frase del día

"Este es un juicio en defensa de la democracia española, en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución de 1978", ha dicho el fiscal Javier Zaragoza.



La imagen del día



La ha protagonizado Zaragoza. Togado y escoltado por decenas de extensos volúmenes de la causa, ubicados en una mesa de madera tras su silla, mirando por encima de sus gafas al tribunal y sin apoyarse en notas, durante la hora en la que ha hablado para cuestionar las líneas maestras de la estrategia de las defensas y defender la legalidad del procedimiento.

El fiscal Javier Zaragoza, en un momento del juicio. Foto: EFE

El protagonista



También ha sido Zaragoza. Su intervención ha sido más digna de un alegato final que de unas cuestiones previas. Sus cinco primeros minutos de discurso formarán parte de la historia de este procedimiento, con una cerrada y vehemente defensa de la causa, de la actuación de la Justicia y de las garantías democráticas del país.



La anécdota



Los lazos amarillos. No ellos en sí mismos, sino el criterio que sobre este asunto ha marcado con claridad el presidente del tribunal, Manuel Marchena: La Sala no "no va a poner ningún obstáculo" al tratarse de un "símbolo ideológico" que, como tal, está amparado por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).



Agenda



El juicio continúa este miércoles a las 10.00 horas en el Tribunal Supremo con el interrogatorio del primer acusado, el exvicepresident Oriol Junqueras.