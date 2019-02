Puigdemont: el Estado tiene opción de "rectificar"

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró este martes que el Estado tiene la oportunidad de "rectificar" en el actual juicio del "procés" y que el único fallo "justo" es la "absolución".



Puigdemont hizo estas declaraciones en Berlín, poco después de que comenzase en el Tribunal Supremo en Madrid el juicio del "procés" contra doce políticos independentistas catalanes por la organización del referéndum independentista del 1 de octubre.



A su juicio, este proceso judicial es de "carácter político" y un "test para todo el sistema judicial español", una "prueba de resistencia" para el "Estado de derecho", porque es un juicio instruido contra personas "inocentes, honorables y elegidas democráticamente", que tan sólo han cumplido con las decisiones del parlamento catalán.



Según Puigdemont, el juicio servirá para "desenmascarar el montaje que pretenden silenciar y atemorizar" a los catalanes.









Dempeus, ferms, serens i dignes. Jutjar-vos no és un acte de justícia, i ho saben. El que comença avui no acabarà amb l'1 d'octubre i, en canvi, acabarà per desemmascarar el muntatge que ens pretén silenciar i atemorir. #FreeCatalanPoliticalPrisoners #llibertatpresospolítics — Carles Puigdemont (@KRLS) 12 de febrero de 2019

Torra llega al juicio sin hacer declaraciones

"De pie, firmes, serenos y dignos. Juzgaros no es un acto de justicia, y lo saben. Lo que empieza hoy no terminará con el 1 de octubre", ha sostenido en un mensaje en su cuenta de Twitter.Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña , Joaquim Torra, ha entrado a las 9.15 de este martes en al Tribunal Supremo para asistir como público al juicio por el 'procés' independentista en Cataluña sin hacer declaraciones a la prensa. Una vez dentro ha mantenido un breve encuentro con el presidente del Tribunal, Carlos Lesmes.Torra ha entrado por la puerta principal y el saludo responde a lo habitual con las autoridades públicas españolas que acuden al Palacio de Justicia en visita no institucional, han informado fuentes del alto tribunal.En el saludo, que ha tenido lugar en el despacho oficial del presidente del Supremo -la denominada rotonda- también han estado presentes el vicepresidente del Supremo,el conseller de Territorio la Generalitat,, y el delegado de la Generalitat en Madrid,Tras este encuentro, Torra ha sido conducido al Salón de Plenos, donde tendrá lugar la vista, reservada esta jornada a la exposición de las denominadas cuestiones previas por parte de los abogados de los doce encausados en este procedimiento.