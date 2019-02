Calvo aclara que el relator no es un "mediador internacional" para Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha aclarado que la figura de un relator que coordine las reuniones de la mesa de partidos para Cataluña no es un "mediador internacional" sino alguien que "ayude" en ese diálogo ante la crisis política e institucional en la comunidad.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Calvo ha restado importancia a las críticas que han llegado desde el propio PSOE a esa figura del relator como la expresada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page y que la vicepresidenta achaca al desconocimiento y la falta de información.

Ha argumentado que Page se refiere a un relator en la comisión bilateral y esto no va a ser así, ya que en la bilateral entre Gobierno y Generalitat no va a darse esta figura. "No hemos llegado a tiempo de que tuviera la información correcta", ha señalado Calvo en relación a las críticas de Page.



Acusa a Casado de "no estar a la altura" con Cataluña



La vicepresidenta del Gobierno ha acusado hoy al líder del PP, Pablo Casado, de situarse en la "radicalidad" y el "desbarre" al plantear la posibilidad de presentar una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su "alta traición a España" con el diálogo en Cataluña: "Es un líder que desbarra".

En cuanto a la Comisión bilateral Gobierno-Generalitat ha dicho que se incorporarán ahora plenamente los secretarios de Estado y se está fijar fechas y contenidos para "arrancar" a trabajar.