El Bigotes vuelve a inculpar a González Pons en la Gürtel

El número 3 de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, El Bigotes, ha remitido una carta a la jueza de Valencia Carmen García Mingo en la que señala que el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, "tenía mando en plaza en las adjudicaciones y la financiación ilegal" del partido.

La misiva, a la que ha tenido acceso la cadena SER, ha sido remitida por Álvaro Pérez desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) a la jueza de Instrucción número 17 de la capital valenciana, que investiga la pieza de la trama Gürtel relativa a las contrataciones de la Fórmula 1 de Valencia.

Álvaro Pérez, que era gerente de Orange Market, la delegación valenciana de la trama Gürtel, lamenta que la magistrada eliminara de la transcripción de su declaración la referencia que hizo sobre la implicación de Esteban González Pons.

También acusa al expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino, al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla y al diputado Gerardo Camps de tener junto a González Pons "voz y voto" con el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps para decidir el "beneficiario de todas las adjudicaciones y la financiación ilegal de las campañas electorales".

Álvaro Pérez expone que "Esteban González Pons en la Fórmula 1 era otra de las personas con mando en plaza", que estaba "enterado del día a día de la gestión de la contratación de las adjudicaciones y todo lo relacionado con el circuito al igual que Rambla, Juan Cotino o Gerardo Camps".

Añade que "todos ellos eran cabezas visibles de todo lo relacionado con el propio circuito" de la Fórmula 1 y "cualquiera de estas personas tenía mando en plaza, voz y voto" para decidir "con Camps quién tenía que ser beneficiario de todas las adjudicaciones".

El Bigotes asevera que "todos estos informaban y tenían sus proveedores en cuanto a quién tenía que realizar las adjudicaciones relacionadas con el circuito" pero "también con cualquier otro extremo de la propia comunidad autónoma, como es el tema de la emisión de facturas para sufragar de forma ilegal las campañas -electorales- a través de empresarios".

Un extremo este último que "controlaba y dirigía" Vicente Rambla, según Pérez, por "instrucción y delegación directa de Francisco Camps.

Por otra parte señala que Juan Cotino era "la persona que tenía contacto con el Partido Popular a nivel nacional".





González Pons: "Esas afirmaciones son falsas y difamatorias"



El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha contestado que las afirmaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, sobre su supuesta participación en las contrataciones de la Fórmula 1 son "totalmente falsas y difamatorias" y se reserva las acciones judiciales que le correspondan ante ellas.

González Pons afirma, en un comunicado remitido a Efe, que si hubiera tenido conocimiento de algún hecho delictivo lo habría puesto en conocimiento de la Justicia.

"La participación que me atribuye en la contratación de la Fórmula 1 es falsa, dado que yo ya no era miembro del gobierno valenciano. Por otro lado, nunca he ocupado un cargo ejecutivo en el PPCV y por tanto no estuve al tanto de su financiación", manifiesta González Pons sobre las acusaciones de El Bigotes.

Tras tener conocimiento por los medios de comunicación de esta carta, González Pons recuerda que estas afirmaciones ya fueron realizadas "hace dos meses" ante un juzgado de Valencia y se consideraron "inadmisibles".

Además, destaca que hace doce años que dejó el Consell de la Generalitat valenciana.

Y, ante las afirmaciones de Álvaro Pérez, "me reservo las acciones judiciales que me corresponden en Derecho", concluye