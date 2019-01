PP y Cs instan al Gobierno a reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela

Los presidentes del Partido Popular y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, han exigido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que reconozca a Juan Guaidó como "el presidente legítimo" de Venezuela después de que este se haya proclamado líder del país sudamericano.



La reacción se ha conocido justo después de que Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela en medio de las marchas opositoras que se han celebrado este miércoles en Caracas y otras ciudades contra el Gobierno.



En declaraciones a los medios, Casado ha asegurado que España "tiene que estar al lado de las principales potencias que han reconocido" al presidente de la Asamblea Nacional venezolana como líder legítimo en el país. "Pedro Sánchez en vez de ir a agasajar a Cuba un dictador tiene que unirse a las naciones que están llevando a la corte penal internacional a un sátrapa", ha aseverado.



"El dictador Maduro ha usurpado el poder a costa de la miseria y la represión brutal a los venzolanos y debe abandonar de inmediato el gobierno", ha añadido en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.



Igualmente, Rivera ha reclamado al Ejecutivo que reconozca a Guaidó en sustitución de Nicolás Maduro para abrir una "transición democrática" en el país.



"Pido al Gobierno de España que reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, como han hecho EEUU o Canadá, para que se abra paso una transición democrática que devuelva la libertad y la voz a los venezolanos. Tenéis todo mi apoyo", ha indicado Rivera en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.



Desde el Ejecutivo, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha subrayado la importancia de "preservar la unidad de acción" de la Unión Europea ante la crisis institucional de Venezuela, para lo que ha pedido un "debate rápido" de todos los ministros de Exteriores de la unión.



Borrell ha hecho estas declaraciones al ser preguntado en un foro sobre el futuro de Europa por la autoproclamación como presidente interino del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó.



El ministro ha comentado que, antes de nada, es importante recabar información sobre lo que está ocurriendo, ya que "no se pueden tomar decisiones en caliente y sin estar bien informados", pero sí ha advertido de que "no vamos a hacer seguidismo de nadie. De nadie".



De la misma opinión ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, quien participaba en el debate junto a Borrell y quien ha subrayado que "es muy importante tener la información necesaria y que hagamos la coordinación europea".



"Es muy importante que la unidad de acción en Europa no sea sólo un principio sino una orientación práctica", ha subrayado Santos Silva.





Podemos e Izquierda Unida carga contra el "golpe de Estado"

A Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela, les interesa su petróleo. España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 23 de enero de 2019

El secretario general de Podemosha asegurado este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Unión EuropeaA través de un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Iglesias ha opinado que al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a sus aliados "no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela"., ha añadido."España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y, no un golpe de Estado", ha defendido Iglesias.Mientras tanto, Izquierda Unida ha rechazado este miércolesliderado, a su juicio, por el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, "bajo el amparo de EEUU".En un mensaje en redes sociales, la coalición liderada por Alberto Garzón ha expresado su apoyo al "pueblo soberano" de Venezuela y al "legítimo gobierno" de Nicolás Maduro.", ha proclamado.