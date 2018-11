Pablo Simón: "Es difícil que haya coaliciones de Gobierno que no pasen por el PSOE"

Ante las elecciones andaluzas de este domingo, todos los sondeos apuntan al PSOE como ganador. Una victoria ya habitual en la comunidad autónoma que vivirá algunos cambios, como la posible entrada de VOX en el Parlamento regional.

Por su parte, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía han ido cambiando sus resultados en las encuestas según se va acercando la fecha de los comicios. Parece que los dos partidos de centro derecha tratarán de pactar con VOX para conseguir la máxima representación posible. Por su parte, Adelante Andalucía suma votos en los sondeos oficiales.

Así pues, el politólogo Pablo Simón coincide con las encuestas, aunque siempre con cierta incertidumbre. "Hay cosas que son más factibles que otras. Es bastante razonable pensar que el PSOE será la primera fuerza, aunque esto no implica que no vaya a perder votos y escaños", señala. "Va a haber una competición más cerrada en el centro derecha que en el centro izquierda. Ciudadanos mejorará sus resultados, PP empeorará, pero no sabemos quién pasará por delante", añade.

En cuanto a los nuevos protagonistas de la escena política andaluza, Simón no lo tiene tan claro pero apuesta a que "es posible que VOX termine consiguiendo representación y tenemos que ver cómo queda Adelante Andalucía, es la primera vez que hay una fusión entre Izquierda Unida y Podemos en los términos que hubo en las pasadas elecciones generales", asegura, para añadir que "hay incógnitas, pero parece difícil que haya coaliciones de Gobierno que no pasen por pactar con el PSOE, que acabará buscando algún socio, ya sea a su izquierda o a su derecha".

Según los resultados de sondeos realizados para distintos medios de comunicación como el CIS. "El PSOE-A puede lograr entre 36 y 42 diputados frente a los 47 conseguidos en 2015, mientras que el PP-A se quedaría con entre 22 y 27 -por los 33 de los anteriores comicios andaluces-, Cs crecería hasta alcanzar entre 19 y 24 diputados -más del doble de los nueve de la última legislatura-, y Adelante Andalucía, la confluencia en la que concurren Podemos e IU, conseguiría entre 19 y 24 escaños. En 2015, ambas fuerzas se presentaron por separado a las elecciones, logrando en total 20 diputados".



Elecciones generales



Pero, ¿y si el resultado fuera totalmente inesperado? ¿Podrían ser las elecciones andaluzas motivo del adelanto de las elecciones generales?

"En el caso de que haya un cambio drástico e inesperado y de repente el PSOE tenga mayoría absoluta, a lo mejor le podría interesar al Gobierno adelantar elecciones, en cambio, si las derechas compiten mejor o tienen opciones de arrebatarle el Gobierno a Susana Díaz, Pedro Sánchez puede hacer la lectura contraria. No le convendría adelantar elecciones porque sabe que sus rivales pueden estar mejor posicionados", dilucida Simón sin querer entrar en predicciones.