La primera ministra asegura que la posición del Reino Unido sobre Gibraltar no ha cambiado

La primera ministra, Theresa May. Bloomberg

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró este sábado tras el pacto con España para desbloquear su apoyo al acuerdo del Brexit que la posición de Londres sobre la soberanía de Gibraltar "no ha cambiado y no cambiará".

"La posición del Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará. Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británico y siempre voy a estar al lado de Gibraltar", indicó May en Bruselas antes de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la víspera de la cumbre para respaldar el acuerdo sobre el "brexit".

May, que acababa de concluir un encuentro con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, antes de lo esperado, afirmó que "hemos trabajado en los acuerdos de retirada sobre Gibraltar con España de forma constructiva y sensible".

La primera ministra británica quiso "rendir tributo a la habilidad política" con que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, "ha liderado las negociaciones por parte de Gibraltar" .

"Nos hemos asegurado de que Gibraltar esté cubierto por la totalidad del acuerdo de retirada y el periodo de implementación", señaló May.

Además, insistió en que "siempre negociaremos en nombre de toda la familia del Reino Unido, incluyendo Gibraltar.

Indicó que, "en la futura relación, defenderemos sus intereses", dijo en referencia al Peñón.

Al término de la reunión entre Juncker y May, que duró unos 40 minutos, el portavoz jefe de la Comisión Europea (CE), Margaritis Schinas, consideró que el encuentro fue "constructivo" y confirmó que la cumbre de mañana está "encarrilada".

España había advertido de que no acudiría a esa cita si no se resolvían sus dudas sobre si tendría garantizado el veto en cualquier negociación futura sobre Gibraltar, una vez efectuado el Brexit.

Finalmente, el Gobierno español obtuvo de la Comisión y el Consejo europeos una declaración en la que garantizan que los acuerdos independientes sobre la colonia británica a los que pueda llegarse tras el "brexit" requerirán la "conformidad previa" de España.