Casado califica de "cesión histórica" el acuerdo de Sánchez sobre Gibraltar

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha tachado este sábado de "cesión" y "fracaso" histórico el acuerdo sobre el Brexit y Gibraltar anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien a su juicio ha "malogrado" una oportunidad para conseguir la cosoberanía del Peñón.

En declaraciones a los medios en Almuñécar, Casado ha criticado el pacto por no incorporar la cláusula 24 del borrador del acuerdo que había dejado "encarrilada" el anterior Gobierno del PP, y por tomar cuerpo en varias cartas que no son jurídicamente "vinculantes".

El presidente del PP ha acusado a Sánchez de no haber logrado incorporar al tratado la cláusula aprobada por los 27 en la que se decía que cualquier relación futura de Gibraltar con la Unión Europea pasaba por el acuerdo de España y del Reino Unido.

Al no incorporar este mandato y no haberse modificado el artículo 184 del borrador del tratado, ha recalcado Casado, España "está haciendo una cesión histórica" frente a la que "no sirven" cartas de los presidentes del Consejo o de la Comisión Europea.

"Esas cartas no son jurídicamente vinculantes", ha recalcado Casado, que ha acusado al presidente del Gobierno de haber capitulado su responsabilidad de defender la soberanía de España en el Peñón.

Para Casado, con su comparecencia de hoy Sánchez intenta "engañar", "solemniza su fracaso y su incompetencia" y pretende hacer creer que es "un buen acuerdo".

Por ello, ha agregado, después de mantener una posición "responsable" diciendo que apoyaría el veto a la negociación "en caso de que se intentara humillar a España", el PP ahora tiene que decir que le parece "tremendamente irresponsable que se haya aceptado una interpretación política sin incluir en los tratados la legítima reivindicación".

A juicio de Casado, en lugar de haber estado negociando en la Unión Europea, Sánchez se ha ido a Cuba "a avalar a un dictador" y a Marruecos "a fracasar en el intento de tener una política migratoria".

"No está a la altura del Gobierno de España y tiene que convocar elecciones cuando antes", ha añadido el presidente del PP, que ha lamentado que se haya perdido la "mejor ocasión" después de tres siglos para recuperar la cosoberanía y garantizar el futuro para el campo de Gibraltar.

Iglesias apoyará el pacto si sirve para defender a trabajadores

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este sábado que su formación apoyará el acuerdo sobre el Brexit anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si "sirve para defender a los trabajadores del Campo de Gibraltar".

Iglesias se ha expresado así después de que el jefe del Ejecutivo haya anunciado en una comparecencia en la Moncloa que España votará a favor del acuerdo entre la UE y el Reino Unidos sobre el Brexit tras lograr un "tripe blindaje histórico" sobre Gibraltar reflejado por escrito.

"Si el acuerdo con Bruselas sirve para defender a los trabajadores del Campo de Gibraltar, el Gobierno tendrá nuestro apoyo. Ojalá viéramos la misma firmeza para defender los presupuestos. El patriotismo se mide por la actitud hacia los poderosos, no por el tamaño de las banderas", ha escrito Iglesias.

Según Sánchez, una vez que se produzca la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, "la relación política, jurídica e incluso geográfica de Gibraltar con la UE pasará por España".