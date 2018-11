El Gobierno advierte a la UE que su exigencia sobre Gibraltar en el acuerdo Brexit es "irrenunciable"

El Gobierno ha recalcado hoy que su exigencia a la Unión Europea en el acuerdo del Brexit -cualquier decisión futura sobre Gibraltar debe contar con el visto bueno de España- es "irrenunciable" y confía en que pueda llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo del próximo domingo.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, no ha querido especular sobre si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asistirá o no a la cumbre del domingo en caso de que la UE no atienda la petición española, pero ha señalado que "ya han sido muchos los países que han dicho que, de acudir, acudirían a un encuentro en el que estuvieran las cosas acordadas".

"No hay otra alternativa, no hay otra para el Gobierno de España", ha asegurado la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros en una rueda de prensa en la que no ha querido "especular" sobre las fórmulas que se puedan plantear hasta el domingo para plasmar la reivindicación española.

El Gobierno, ha dicho Celaá, está "claramente decidido" a mantener su posición y confía en que, siendo un país de la UE "que ha sido siempre positivo, constructivo y leal" a sus fines, se atienda su petición.

"La posición de España es esa. Con toda claridad, con toda claridad ha de quedar bien reflejado en el acuerdo que, en cualquier relación de futuro que haga referencia a Gibraltar que se mantenga entre la UE y el Reino Unido, España tiene que estar dando su visto bueno o su acuerdo", ha señalado.

Preguntada por si cree que la UE ha "desatendido" a España en el acuerdo de retirada del Reino Unido, Celaá ha dicho que "el Gobierno quiere que la UE se tome más interés por la posición española en el tema de Gibraltar".

"Eso es lo que queremos, que perciba que somos socios de la UE, socios leales de la UE, que lo sabe, y que atienda esta petición de España, que para nosotros no es que sea una petición más sino que es 'la petición' como país", ha aseverado.

El Gobierno mantiene su oposición al Acuerdo y Declaración Política sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea mientras no consiga "claridad suficiente sobre las implicaciones" jurídicas y políticas del artículo 184, que contempla que los asuntos sobre Gibraltar se abordarían entre el Reino Unido y la UE, sin mencionar a España.