Ábalos no descarta adelantar las generales al 26 de mayo

El ministro José Luis Ábalos no ha querido descartar la posibilidad de que el próximo 26 de mayo pueda convertirse en un "superdomingo" electoral, en el que además de los comicios municipales, autonómicos y europeos se celebraran también los generales: "Nada es descartable, por las mismas razones que no hay nada seguro".

Tras subrayar que "no hay que aventurar nada", porque "de aquí a mayo queda mucho", Ábalos ha bromeado, en un desayuno informativo, con que "sería un superdomingo, sin duda", si coincidieran el mismo día las cuatro citas electorales.

El ministro y secretario de organización del PSOE ha argumentado que, en estos tiempos en que "la política es tan líquida", nadie sabe lo que va a pasar y ha recordado que, si hace siete meses él hubiera dicho que iba a estar en el Gobierno, no le hubiera creído nadie -"me hubieran preguntado qué me he fumado"-, porque entonces a los socialistas los "condenaban a la irrelevancia".

Lo que sí ha dado por seguro es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará las generales "cuando crea que tenga que hacerlo y nunca a remolque de la presión de nadie".

Aunque ha admitido que esto puede ser considerado una muestra de "prepotencia", ha incidido en que los "atributos de disolver las cámaras y convocar elecciones son lo suficientemente poderosos como para no jugar con ello ni advertirlo, sino de manejarlo en el momento correspondiente con la responsabilidad consecuente".

En el desayuno, organizado por Europa Press, Ábalos ha asegurado que el Gobierno "no ha tirado la toalla" respecto a la presentación de los presupuestos de 2019 y que la prueba es que departamentos como el suyo están trabajando en ello: "Queremos un presupuesto propio y lo vamos a intentar hasta el final", ha afirmado.

También ha recordado que el PP de Rajoy, con mayoría absoluta, presentó su proyecto presupuestario en abril, por lo que "si seguimos el precedente todavía quedan cinco meses", ha señalado.

Tras recalcar que el Gobierno del PP "tardó todo lo que quiso en función de sus intereses electorales", el ministro ha apuntado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría hacer lo mismo y ha admitido que también la cuestión presupuestaria "está sujeta a la oportunidad política".