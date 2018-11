Carmena dice no tener vínculos con Iglesias ni con la crisis de Podemos

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado hoy que la crisis abierta en Podemos no tiene nada que ver con ella y ha explicado que no ha hablado con Pablo Iglesias tras la suspensión de seis de sus ediles porque no tiene "vinculación específica con él" ni tampoco con su partido.

La exjueza no se plantea hablar con el secretario general de la formación morada: "No sé cómo deciros, no tengo una vinculación específica con él, ni necesidad de tener una conversación; creo que esto es un problema que surge en el partido de Podemos; yo no tengo nada que ver", ha dicho a los periodistas al término de un acto de la Policía Municipal, celebrado en la Caja Mágica de Madrid.

La regidora no cree que Iglesias le haya echado un pulso -"no son maneras de analizar algo que no tiene nada que ver con eso", ha dicho- y no sabe si el exJemad Julio Rodríguez concurrirá a su lado en los comicios de 2019 puesto que, en primer lugar, se tiene que crear una plataforma y desde ese espacio se configurará la lista.

"No, no tiene nada que ver conmigo. Es decir, son temas de un partido político al que yo no pertenezco como todos bien sabéis", ha asegurado al ser preguntada sobre si se había puesto en contacto con el exJemad Julio Rodríguez.

Según Carmena, su único enlace con Podemos son sus concejales: "En el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid hay unos concejales muy buenos, muy valiosos, que son efectivamente del partido de Podemos y que serán ellos quienes tendrán que resolverlo", ha explicado.

"Espero que se resuelva y bien", ha añadido Carmena acerca de la crisis abierta tras la suspensión cautelar de militancia de Rita Maestre y otros cinco ediles por no presentarse a las primarias de la formación en Madrid.

La alcaldesa ha recordado que una vez que tomó la decisión de repetir como candidata anunció que lo haría al frente de "una plataforma muy abierta, progresista, que pudiera permitir la continuación del espíritu de este Gobierno" y que ese espacio no tendría "cuotas" y "no sería ningún pacto entre partidos políticos".

Quien se sume a su plataforma podrá tener o no afiliación política, pero se vinculará a la lista de Carmena por "sus propias actitudes de carácter laboral o personal", según ha explicado.

Preguntada sobre la posibilidad de que Podemos acuda por separado a las elecciones, ha asegurado que no tiene conocimiento de eso.

"Ahora mismo estamos hablando de la creación de una plataforma, será desde el seno de la plataforma donde se vaya desarrollando la candidatura", ha reiterado al ser preguntada si Rodríguez o sus seis concejales estarán a su lado en la papeleta electoral.