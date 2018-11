Adelante se presenta como "el voto útil"

Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e IU, ha comenzado este jueves la campaña para las elecciones del 2 de diciembre con una fiesta popular en el barrio Pino Montano de Sevilla, y lo ha hecho presentándose como "el voto útil frente al régimen andaluz".

En el patio del teatro TNT Atalaya, adornada con farolillos y banderines verdes y blancos, la candidata a la Presidencia de la Junta de la coalición, Teresa Rodríguez, ha descubierto el cartel con el que pedirán el voto durante los próximos quince días, con el lema "Adelante".

A la 'velá' o fiesta popular han asistido, fundamentalmente, militantes de Podemos, de IU, de Izquierda Andalucista y de Primavera Andaluza, las cuatro formaciones que componen la coalición electoral, que han coreado el lema "sí se puede" y han gritado "¡Viva Andalucía libre!".

Antes de descubrir el cartel, la candidata ha subrayado que empiezan "muy bien posicionados", con el segundo puesto en intención de votos según la encuesta del CIS, y con un proyecto nuevo que "enamora" y que incluye al andalucismo histórico, a la izquierda y a los jóvenes "luchadores" del 15M.

Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía, ha recordado que se les dan "muy bien" las campañas, en la que insistirán que son la opción para regenerar la vida política andaluza sin un giro a la derecha y como un grupo capaz de gestionar "la educación de los hijos de los andaluces y la salud de sus padres".

En la campaña, Adelante Andalucía se gastará 1.456.000 euros que se aportarán con fondos propios y con microcréditos de particulares, con aportaciones desde 50 euros, según los datos de la organización.

"Empezamos siendo la alternativa útil al 'susanismo'" ha dicho Rodríguez en referencia a Susana Díaz, la presidenta andaluza y candidata por el PSOE, a la que ha llamado "cobarde" por no querer un debate cara a cara con ella y a la que ha reprochado que no quiere hacer campaña porque no tiene nada que "vender".

Rodríguez ha asegurado que en los quince días de campaña no van a entrar en el "fango" ni en el "juego terrible" de la derecha, que "están a punto de hundirse porque se han echado las manos al cuello".

A Ciudadanos le ha criticado que ha estado tres años "encalando el cortijo" al PSOE con su apoyo al Gobierno andaluz, y que no quiere "derribar" sus muros, sino la llave.

El cabeza de lista de Adelante por Sevilla y coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, por su parte, ha asegurado que tienen "muy buenos augurios" para las elecciones, y ha dicho que representan la "esperanza" frente "a la resignación" y ha reiterado que "hay partido".

Maíllo ha explicado que miran "al futuro" y no al "pasado" y que durante la campaña evitarán "el barro y la basura" para presentar propuestas que permitan la "transformación" de Andalucía.

El acto público al aire libre ha acabado con los dirigentes políticos y el público cantando el himno de Andalucía.