Dos ultraderechistas acosan a Willy Toledo en Atocha

El actor Willy Toledo ha vuelto a estar este martes inmerso en una nueva polémica. Esta vez, un vídeo que rápidamente se ha hecho viral le ha posicionado como tendencia de la red social Twitter. Y es que, dos jóvenes ultraderechistas acosaron al actor, al parcer, en busca de una salida de tono del mismo, que tuvo que lidiar con ellos.



En esta ocasión, dos personas persiguieron y grabaron al actor por los pasillos de la estación de Atocha de Madrid. Los jóvenes, ambos seguidores de Vox, se acercaron a Toledo y le abordaron con una pregunta: ¿Por qué dijo usted que Vox se combatía a hostias?







- Oye Willy Toledo, porque no te marchas de España si no te gusta?

- Que te calles, fascista

- Pero si yo no soy fascista....pic.twitter.com/gbJHYNc7ox — AsilVestraO? (@Asil_Vestra0) 13 de noviembre de 2018

Si fueran dos independentistas en Barcelona pregúntandole a Rivera que qué hace ahí, abriría Telediarios.



Por cierto, este tipo de cosas en Madrid para algunos de nosotros es habitual. Los ves de lejos e intentas evitarlos.https://t.co/Fr1fpnSXci

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 13 de noviembre de 2018

Os dais cuenta del chaval que persigue a Willy Toledo y al final le dice "PERO SI NO SOMOS FASCISTAS"



Pues... OH QUÉ CHORPRECHA! pic.twitter.com/Bngf62pT8l

— Isaac Corrales (@isaacfcorrales) 13 de noviembre de 2018

Qué pena el vídeo de dos jovencitos acosando a Willy Toledo.

Qué sociedad más bonita nos está quedando. — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 13 de noviembre de 2018

Me llegan twits diciendo€has visto lo de Willy Toledo?

SI! HE VISTO A DOS IDIOTAS ACOSANDO A WILLY TOLEDO. Esto no es cuestión de bandos€esto es cuestión de educación y valores. Vergüenza ajena sentiría, de ser amigo o familiar de esos dos idiotas! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 13 de noviembre de 2018

El actor decidió no dar pie a ninguna disputa y optó por acabar con la conversación., dijo. Sin embargo, los hombres insistieron y, sin parar de grabar, cuestionaron:"Tírate a tomar por el culo, subnormal", contestó el actor. A lo que los jóvenes respondieron sonriendo y preguntando a ver si no tenía educación.Desde la mañana el vídeo se ha propagado por las redes sociales y las reacciones políticas no se han hecho esperar.ha comentado en su cuenta de Twitter que si los que filmaron al actor "fueran independentistas en Barcelona preguntándole a Rivera qué hace ahí, abriría telediarios".También en otros sectores, varias personalidades han salido a mostrar su opinión, como el guionista, el presentador y extenistao la actriz y directoraTras la polémica, se han difundidoque no dudaron en seguir y filmar al actor Willy Toledo. En las fotografías, a pesar de que en el vídeo niegan ser fascistas, los hombres aparecen posando junto a instantáneas del dictador