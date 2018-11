Casado pide al Gobierno que no engañe a los españoles

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no "engañe" a los españoles con su promesa de eliminar el impuesto sobre las hipotecas, porque de hacerlo la banca lo acabará repercutiendo en sus clientes.

Casado, a su llegada al congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Helsinki, ha defendido su idea de suprimir totalmente este tributo -que no lo pague ni la banca ni el usuario-, una medida que, según ha dicho, no tiene un coste presupuestario elevado.

También ha señalado que se podría compensar a las comunidades autónomas, que son las que recaudan ese impuesto, con la reforma del sistema de financiación, que no se ha acometido y lleva años sin actualizarse por culpa, en su opinión, del "bloqueo" de los socialistas.

Aunque esperará a leer el decreto ley del Gobierno para confirmar que su partido rechazará su convalidación en el Congreso, Casado ha insistido en que la propuesta del Ejecutivo no supondría "un alivio" tributario para los futuros hipotecados en España.

En cualquier caso, fuentes de la dirección admiten que la posición de partida es rechazar la convalidación del decreto cuando llegue a la Cámara Baja.

Casado ha apuntado no obstante que si se plantea una "alternativa" que no afecte a la primera vivienda, y estudiando "a partir de cuántas viviendas" no se suprimiría el impuesto, el PP estaría dispuesto a estudiarla.

En cualquier caso, el líder conservador cree que este impuesto se puede suprimir y el Gobierno debería tener en cuenta que su afectación "no es tan elevada" para las comunidades autónomas.

Por eso, ha ironizado, si el Gobierno "ha encontrado 1.600 millones para transferir a Cataluña para (Quim) Torra", el presidente de la Generalitat, imagina que "no tendrá inconveniente" en encontrar también dinero para la financiación de las autonomías y "para todas por igual".

Por otro lado, Casado ha criticado el "populismo callejero" que se está practicando tras la decisión del Supremo, en clara alusión a la llamada a la movilización de Podemos contra el Tribunal Supremo por decidir que el impuesto de actos jurídicos documentados lo paguen los usuarios y no la banca.

Ha lamentado además que esa llamada se haga en un momento como el actual en el que, ha señalado, "no se puede socavar el prestigio del Tribunal Supremo" ni la "legitimidad" de sus salas, en clara alusión a la causa abierta contra los responsables del 'procés' en Cataluña.

El líder del PP ha recordado su intención de acometer, si llega al Gobierno, una "revolución fiscal", bajando los impuestos de la renta y sociedades y suprimiendo sucesiones, donaciones, patrimonio y el impuesto de actos jurídicos documentados.

También ha prometido que si llega a La Moncloa suprimirá todos aquellos tributos que acaban siempre, ha dicho, afectado a los trabajadores, entre los que ha citado los que gravan las transacciones financieras o a las empresas tecnológicas.

"Esto de abogar siempre por una supuesta lucha de clases cuando estás sangrando a la clase media y trabajadora y lastrando la competitividad y creación de empleo es un mal negocio", ha añadido.

Asimismo ha señalado que en su propuesta de suprimir el impuesto hipotecario la retroactividad está excluida, porque "hay que dar seguridad jurídica" y "las normas con retroactividad las acaba pagando el contribuyente.