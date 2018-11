Casado: "Todos sabemos lo que ha hecho Otegi y debe pedir perdón"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que "todos" saben lo que ha hecho Arnaldo Otegi y ha añadido que es el exlíder de la izquierda abertzale el que debe pedir perdón, después de que el Tribunal europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya considerado que el tribunal que le condenó por terrorismo no fue imparcial.

En concreto, el TEDH ha sentenciado que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales de Otegi en el juicio del caso Bateragune --por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna--, por el que fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA y sigue cumpliendo una condena en firme a 10 años de inhabilitación. No le indemniza, pero le recuerda que puede pedir en España la revisión de aquella sentencia.

En declaraciones en los pasillos del Senado, tras almorzar con los miembros del Comité de Dirección del Grupo Popular, Casado ha señalado que es él quien tiene que pedir disculpas. "Todos sabemos lo que ha hecho Otegi y el que debe pedir perdón es él", ha resaltado.

Previamente, en su intervención ante los senadores del PP, Casado ha afirmado que no se entiende que en el día de hoy el Gobierno no diga "nada" después de la sentencia del tribunal europeo que "viene a decir que Otegi fue juzgado de forma parcial".

"Es el mismo tribunal que dijo también en sus sentencias que el brazo político de ETA, Batasuna, tenía que ser ilegalizado sin demora, o que los terroristas en España también formaban parte de la banda armada y del entramado político y económico y así fue como se les derrotó", ha añadido.



"La pedrada a Rivera en Alsasua, como si fuera a mi"

De la misma manera, Casado ha asegurado que tampoco han escuchado al Ejecutivo de Pedro Sánchez decir "nada" sobre el acto que los constitucionalistas de Cs, PP y Vox celebraron en Alsasua el pasado domingo en apoyo a la Guardia Civil y en el que fueron "agredidos". "Incluso la furgoneta de Albert Rivera recibió pedradas de los abertzales, que intentan que no podamos pisar un pueblo de España como es Alsasua", ha enfatizado.

El líder del PP ha afirmado que "todos" están juntos en la unidad de España. "La pedrada que recibe Rivera en su furgoneta es como si la recibiera yo. Las agresiones o los insultos que pueda recibir Ciudadanos es igual que si lo hubiera recibido la delegación que encabezaba Ignacio Cosidó (portavoz del PP en el Senado)", ha apostillado.

Tras lamentar que el PSOE no esté en el "mismo bando" que Cs y PP, ha recordado que ha convocado a los constitucionalistas a una reunión el miércoles de la próxima semana -salvo a los socialistas-- para trazar una estrategia conjunta de defensa a la unidad de España y la Constitución frente a un Ejecutivo que está "dañando la credibilidad y la reputación" del país. A su entender, los votantes socialistas tampoco entienden a dónde está caminando su partido.

El presidente del Partido Popular ha acusado a Sánchez de ser "rehén" de los independentistas y ha dicho que ya no hay "más desgaste posible" de la política de Estado porque "no se puede caer en más humillaciones a los principios fundamentales como democracia".

Casado ha señalado que en un momento como el actual, "con la legislatura en cierta barrena", el PP ha demostrado que es la "única alternativa de Gobierno para España". Por eso, ha exigido de nuevo que Sánchez convoque ya elecciones generales.

El líder del PP ha recordado el compromiso de Pedro Sánchez fue "convocar de inmediato" y, sin embargo, "ha intentado entretener" con una negociación presupuestaria que estaba "abocada al fracaso". En este punto, y dado que no van a prosperar las cuentas públicas, ha dicho que no entiende que "intente gobernar por real decreto cuando no tiene apoyos para legislar, ni la legitimidad para gobernar".

Finalmente, Casado ha agradecido a los senadores del PP el trabajo de oposición que están realizando desde la Cámara Alta y ha pedido su "implicación" para "acabar con 40 años de gobierno monocolor" en Andalucía, que serán "el preámbulo" de las elecciones autonómicas y municipales de mayo y "el principal pilar" para apalancar la victoria del PP en las generales.

El PSOE respeta la sentencia pero defiende el Poder Judicial español

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha expresado este martes su respeto por la sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que da la razón al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, pero a la vez ha defendido "con firmeza" el funcionamiento el Poder Judicial español.

El TEDH ha resuelto que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales de Otegi en el juicio del caso Bateragune por el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna. Otegi fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA y sigue cumpliendo una condena en firme a 10 años de inhabilitación. Estrasburgo no le indemniza, pero le recuerda que puede pedir en España la revisión de aquella sentencia.

Tras explicar que aún no ha podido leer la sentencia, Simancas ha recalcado que, en todo caso, el Grupo Socialista la "respeta", igual que el resto de resoluciones judiciales. Eso sí ha querido hacer "una defensa firme" del Estado de Derecho y del funcionamiento del Poder Judicial español. "Esa defensa la mantenemos con firmeza y con toda contundencia", ha remachado.