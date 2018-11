El PSOE cree que Aznar guía "con dos dóberman" a las derechas en Alsasua

El portavoz socialista en el Senado, Ánder Gil, ha afirmado este domingo que "las tres derechas" van de la mano en la manifestación de Alsasua (Navarra) guiadas por una tendencia "aznarizada" que "ahora viene con dos dóberman, bien atados de su mano de derecha para desgastar al Gobierno".

En declaraciones a los periodistas durante su visita al municipio burgalés de Medina de Pomar, Gil se ha referido al acto convocado por la entidad España Ciudadana en Alsasua para respaldar a la Guardia Civil dos años después de la agresión que sufrieron en un bar dos agentes y sus parejas, y defender una Navarra en España frente al nacionalismo y al independentismo.

Gil ha considerado que la participación "de la mano" del PP, Ciudadanos y Vox es una "grave irresponsabilidad" que se traduce en declaraciones y acciones para "avivar los conflictos, no fomentar la convivencia y fomentar el agravio entre españoles".

"Tanta agresividad por parte de las derechas de Pablo Casado y Albert Rivera lo que oculta es que no tienen un proyecto de país y se pasan el día enredados en las pequeñeces de la política" y pugnando "en el barro" para que los ciudadanos no vean que hay "otra alternativa" que encarna el Gobierno para trasladar el crecimiento económico "al día a día de las familias".

En palabras de Gil, estos partidos tratan de "enturbiar la política y desgastar al Gobierno", guiados por una "derecha aznarizada", con un José María Aznar, que "ahora viene con dos dóberman de la mano, bien atados de su mano derecha" para "tumbar lo que haga falta con tal de recuperar el poder".

"No vamos a caer en estas provocaciones y no vamos a dedicar ni un minuto a otra cosa que no sea devolver derechos a los españoles y restituir los recortes", ha concluido el portavoz en el Senado, convencido de que "para eso sirve la política".