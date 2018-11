Juicio al, 'procés': "Violencia" para la Fiscalía, "actitud hostil" para la Abogacía del Estado

El escrito de la Abogacía del Estado en la causa del 'procés' y constituye la principal divergencia con la Fiscalía que justifica las penas sustancialmente más bajas que pide para los procesados.

Éstos son los 10 principales argumentos de la Abogacía, dependiente del Gobierno.



1. No hubo violencia sino "una actitud hostil"



En las 58 páginas del escrito de acusación, no hay una solo referencia a la violencia. La ausencia de este elemento es clave para sostener una acusación de sedición y no de rebelión, como hace la Fiscalía.

La Abogacía habla del "ambiente crispado y hostil" en los "incidentes de orden público" del 20-S y de "concentraciones hostiles" ante los cuarteles de la Guardia Civil y la Policía. Y respecto al 1-O habla de "actos de resistencia y desobediencia" y "numerosas situaciones de tensión, disturbios y enfrentamientos".

Un relato de hechos que dista del de la Fiscalía, que habla de "violentos incidentes", "disturbios", "16 horas de asedio" (en relación al 20-S).



2. La ciudadanía como "agente político" para conseguir la independencia



El poder de la movilización fue un "factor clave" y una "herramienta indispensable" en el 'procés', canalizado a través de los Jordis, al frente de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural, que buscaron generar un "ambiente de presión frente al Estado" para conseguir la independencia.



3. Los ánimos y estímulos a las masas



Oriol Junqueras, los exconsellers, los Jordis y Carme Forcadell estuvieron "animando" a la participación activa en el referéndum y "estimulando" la presencia masiva de ciudadanos en las urnas pese a conocer que las Fuerzas de Seguridad del Estado habían recibido la encomienda judicial de impedir su celebración.



4. El tándem Ejecutivo y Legislativo



La Abogacía destaca en su escrito el papel del anterior Govern de la Generalitat y de la Mesa del Parlament para la consecución de la independencia.

Por una parte y pese a las "múltiples advertencias" del TC, la Mesa del Parlament, dirigida entonces por Carme Forcadell, admitió a trámite las denominadas "leyes de desconexión", "abiertamente ilegales".

Lo hicieron para dar cobertura a la convocatoria y celebración del 1-O y a la eventual declaración unilateral de independencia (DUI), llevadas a cabo por el Ejecutivo de Puigdemont, que trató además de crear y desarrollar nuevas estructuras del Estado.



5. Todo el Govern, en el mismo nivel de responsabilidad.



Aunque pide una pena ligeramente mayor para Oriol Junqueras que para el resto de exconsellers acusados de sedición, les sitúa a todos en un primer grupo de responsabilidad. Todos tomaron las decisiones ejecutivas para celebrar el 1-O y algunos (los encarcelados) dieron paso más dirigieron e indujeron a la sedición.



6. Menor importancia de los Jordis



A diferencia de la Fiscalía, la Abogacía no considera jefes ni líderes de lo sucedido a los Jordis aunque cree que tuvieron un importante papel en la movilización de las masas con sus llamamientos a mostrar "desobediencia".



7. ¿Dónde están los Mossos?



La Abogacía apenas entra a analizar la actuación de los Mossos d'Esquadra en los hechos. Más allá de las advertencias al Govern para no celebrar el referéndum ante el "problema de seguridad ciudadana" que podría plantearse, el escrito pasa por encima de su presunta responsabilidad en aquellos días.



8. ¿Cuánto dinero se malversó?



La Abogacía cuantifica en 1.971.601 euros el dinero defraudado, si bien la Fiscalía lo eleva a 3,07 millones.

La principal razón de la divergencia es que la Abogacía no incluye en la suma final del dinero malversado la estimación pericial del coste del uso durante la jornada del 1-O de los más de 2.259 locales públicos designados por el Govern como puntos de votación (900.000 euros).



9. Dos únicas menciones para Puigdemont



Tan solo dos veces hace referencia la Abogacía al que fuese principal responsable del Govern, Carles Puigdemont. Al estar "en situación procesal de rebeldía", no está formalmente acusado en un caso en el que, por el momento, no puede ser juzgado, a no ser que se reactive la orden de detención internacional contra él o que vuelva a España.



10. La autora



Frente a los cuatro fiscales del Supremo que firman el escrito de acusación de la Fiscalía, en este caso solo una persona lo hace, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, según han informado a Efe fuentes del Ministerio de Justicia tras haber difundido el escrito sin rúbrica.