Cospedal no da trascendencia a sus conversaciones

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha quitado este martes trascendencia a la difusión de sus conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo incidiendo en que no está "preocupada" por otras grabaciones que puedan salir porque ella nunca mintió y siempre admitió que conocía al policía ahora en prisión.

Cospedal, que ha dicho sentirse "absolutamente" respaldada por su partido, remarcaba así, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que ella siempre dijo la verdad en cuanto al excomisario, a diferencia, ha indicado, de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que en un primer momento negó conocerle.

"No he mentido nunca. Esto no tiene más trascendencia que unas conversaciones privadas que han salido a la luz, unos han mentido y otro no", ha recalcado la exministra de Defensa.