Casado: "Sin el PP, España no sería lo que había sido durante cinco siglos"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este sábado que gracias al PP se frenó hace un año la independencia de Cataluña tras la declaración que se promovió en el Parlamento catalán y se puso en marcha el articulo 155 de la Constitución. Según ha recalcado, "sin el Partido Popular", España no sería lo que ha sido "en los últimos cinco siglos".



"Aznar paró el plan Ibarretxe y Rajoy paró el plan Puigdemont. Y lo decimos con orgullo. Si no es por el Partido Popular, España no sería lo mismo que venía siendo durante cinco siglos", ha declarado Casado en su intervención en la XXIII Interparlamentaria que el partido celebra en Sevilla.



Casado ha recordado que este 27 de octubre se cumple un año de la activación del 155, un día después de la Declaración de Independencia (DUI) en el Parlamento catalán. "Y podemos decir que el PP evitó que Cataluña pudiera acabar siendo un Estado independiente -ha relatado--. Hoy podemos decir que la audacia, la fortaleza y la firmeza de un Gobierno del PP encabezado por Rajoy destituyó al Gobierno de la Generalitat y puso orden".



Una vez más, ha ofrecido a Sánchez los votos del Grupo Popular en el Senado para aplicar el 155 y se ha preguntado qué mas tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno dé ese paso. "Reclamamos al Gobierno que haga su trabajo pero lo que vemos es la apelación al apaciguamiento y a interferir en el Poder Judicial", se ha quejado, en alusión a supuestas indicaciones ante el juicio a los líderes independentistas del 'procés'.





Sánchez es un presidente por control remoto, baila al son de la música de los que le votaron en la moción de censura. Está teledirigido por aquellos a los que les debe la Moncloa. #23InterparlamentariaPP pic.twitter.com/cyky1aAMLm — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 27 de octubre de 2018

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo del PSOE ahora no"vea" delito de rebelión por los hechos que se produjeron en Cataluña. "Está teledirigido por aquellos a los que le debe el escaño azul y les debe la Moncloa", ha resaltado, para abundar después en esta idea: "que habla al son de la música de los que le votaron".Casado ha asegurado que a Sánchez le "duele" que el PP le recuerde que "está a las órdenes" de los que "dan las órdenes", en alusión a Podemos y los independentistas, y por eso. Eso sí, ha dejado claro que cuando su partido alerta de que "lo están haciendo mal" no se está "metiendo con España" sino que la está defendiendo frente a un "mal Gobierno" del PSOE.