El día que Sánchez aseguró que "clarísimamente" hubo "delito de rebelión"

El Partido Popular ha difundido en las redes sociales el vídeo de una entrevista que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, realizó el pasado mes de mayo en la que aseguraba que "clarísimanente" en España se había producido un "delito de rebelión" y "sedición".



Los 'populares' creen que hay un "cambio de opinión" en Sánchez con respecto a lo que decía hace cinco meses, al hilo de las últimas informaciones que recogen las dudas del Ejecutivo socialista sobre si el delito de rebelión encaja con lo ocurrido en Cataluña.







Hace cinco meses el presidente afirmaba que hubo un golpe al Estado, y clarísimamente un delito de rebelión y de sedición.



¿Es el cambio de opinión del Gobierno el precio que vamos a pagar los españoles por el apoyo de los independentistas al presupuesto? pic.twitter.com/MYkA7j4Hkb — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 26 de octubre de 2018



Lo que decía Sánchez en mayo

El PP critica el "cambio de opinión"

El debate sobre la actualización del delito de rebelión ha resurgido después de que el miércoles, en el Pleno del Congreso, Sánchez coincidiera con la reflexión hecha por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que advirtió de que en Cataluña no puede hablarse de intento de golpe de Estado el 1-O porque no se usó la fuerza yo sedición.Sánchez recordó entonces que el exministro de Defensa y exdiputado del PP Federico Trillo defendió en 1994 que el delito de rebelión sólo lo podían cometer militares o civiles armados que siguieran órdenes de militares, en un intento por explicar la contradicción entre el actual presidente del PP,, y el exministro y veterano dirigente 'popular'.En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno,explicó este jueves que con su intervención Sánchez sólo pretendía dejar en evidencia las contradicciones del PP. Y aunque defendió que en su momento España tendrá que actualizar la tipificación del delito de rebelión en su Código Penal, no aclaró si el Gobierno piensa presentar alguna propuesta en este sentido.En concreto, el PP se ha hecho eco de una entrevista de Sánchez el pasado mayo en Antena 3 reconociendo que se produjo un delito de rebelión en Cataluña. "La cuestión sería decir o reflexionar sobre: ¿lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña", exclamó entonces cuando aún líder de la oposición.Preguntado entonces si él lo entiende como un delito de rebelión, Sánchez respondió:. "Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que, en consecuencia, deberían ser extraditados esos responsables políticos a España", agregó.El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha hecho hincapié en ese vídeo porque, según ha dicho, "hace cinco meses" Sánchez reconocía que "hubo un golpe al Estado y clarísimamente un delito de rebelión y sedición"."¿Es el cambio de opinión del Gobierno el precio que v?", se ha preguntado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, quien ha criticado que Sánchez haya pasado de "denunciar rebelión en el 'procés' a cuestionar que ese delito existiera"."Otra prueba más de su sumisión ante el separatismo. En mayo, cuando no era presidente, lo tenía claro: lo que ocurrió en Cataluña", ha afirmado la exministra en un mensaje en la misma red social.