Tardà: "Si Pablo Casado pudiera, fusilaría a los independentistas"

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha asegurado este miércoles desde la tribuna de oradores de la Cámara que si el presidente del PP, Pablo Casado, tuviera oportunidad, "fusilaría" a los independentistas catalanes. "Si el señor Casado pudiera, nos fusilaría", ha soltado, provocando revuelo en el hemiciclo.





Tardà ha hecho esta afirmación durante su intervención en el Pleno del Congreso en el que comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le ha recriminado su decisión detras el asesinato del periodista Yamal Jashogi."¿Cómo vamos a parar a lasi ustedes, que son los progresistas, actúan como actúan?", se ha preguntado, antes de pronunciar su frase sobre el líder del PP: "Si el señor Casado pudiera nos fusilaría; el señor Rajoy quizá no, nos metería en la cárcel, ya nos ha metido de hecho".Este comentario a revuelto a la bancada del PP, lo que ha llevado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha intervenir para pedir a sus señorías que "guarden respeto". "Todos, unos a otros y a todos", ha apostillado Pastor.Después Tardà ha proseguido explicando porqué había lanzado esa acusación al presidente del PP y recordando que fue el propio Casado quien dijo que el expresidente catalán Carles Puigdemont, "", el presidente de la Generalitat en la Segunda República que fue condenado a muerte por Franco.Tardà ha recalcado que, aunque él le reprocho el comentario "", Casado aún no se ha disculpado. "Hubiera sido muy bueno que lo hiciera pero no lo hizo, así que se lo recordaremos siempre hasta que se disculpe y si no lo hace es porque quizá se contempla como hipotética solución", ha añadido, antes de zanjar el asunto con un: "".